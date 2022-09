Schalke 04: Türkei-Gerüchte um U17-Trainer Onur Cinel

Gelsenkirchen. Onur Cinel gilt als großes Trainer-Talent bei Schalke 04. Nun wird er mit einem türkischen Erstligisten in Verbindung gebracht.

Sechs Spiele, sechs Siege, 21:1 Tore – viel besser hätten Trainer Onur Cinel mit seinen U17-Junioren von Schalke 04 nicht in die Saison der U17-Bundesliga starten können. Wenige Monate nach dem Deutschen Meistertitel mit den B-Jugendlichen scheinen die Gelsenkirchener auch in diesem Jahr wieder eine konkurrenzfähige Mannschaft zu haben.

Doch Talente tummeln sich in der Knappenschmiede längst nicht mehr nur auf dem Spielfeld – auch die Trainer an der Seitenlinie sind inzwischen interessant. So wird Onur Cinel von den Verantwortlichen von Schalke 04 immer wieder genannt, wenn es große Trainer-Talente in den eigenen Reihen geht. Auch Ralf Rangnick gilt als großer Fan von Cinel – nicht umsonst hat der 64-Jährige den Schalker zu einem seiner Co-Trainer bei Österreichs Nationalmannschaft gemacht. Derzeit arbeitet der Deutsch-Türke in Doppelfunktion für Schalke und den österreichischen Verband.

Und während sich Cinel und die Österreicher aktuell auf die beiden Nations-League-Spiele in Frankreich (22.09) und gegen Kroatien (25.09.) vorbereiten, gibt es Gerüchte um den gebürtigen Essener. Der italienische Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet von einem Interesse des türkischen Erstligisten Göztepe an Onur Cinel. Dort könnte er womöglich den Cheftrainerposten des Tabellenelften der türkischen Süper Lig bernehmen. Laut Fabrizio Romano laufen bereits Gespräche. Nach Informationen dieser Redaktion ist allerdings noch niemand an die Schalker herangetreten.

