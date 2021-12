Türkei: Erlösung für Ex-Schalke-Profi Benjamin Stambouli

Adana. 2573 Tage musste Benjamin Stambouli warten. Am Sonntag aber gelang ihm wieder ein Pflichtspieltor. Für Adana Demirspor wurde er zum Matchwinner.

Der ehemalige Schalke-Profi Benjamin Stambouli durfte am zurückliegenden Wochenende jubeln. Mit seinem neuen Verein Adana Demirspor feierte der 31-Jährige einen dramatischen Last-Minute-Sieg gegen Giresunspor. Und Stambouli selbst war dabei der gefeierte Held.

Der defensive Mittelfeldspieler konnte nämlich den 1:0-Siegtreffer in der dritten Minute der Nachspielzeit erzielen. Für den Franzosen war es das erste Tor für seinen neuen Klub aus der türkischen Hauptstadt. Mehr noch: Es war Stamboulis erstes Tor seit dem 27.11.2014!

Benjamin Stambouli: 133 Spiele ohne Tor für Schalke 04

Heißt: 2573 Tage lang erzielte er in Pflichtspielen keinen Treffer mehr. Sein zuvor letztes Tor schoss Stambouli noch für Tottenham Hotspur bei einem 1:1 gegen Partizan Belgrad in der Europa Leauge. Danach folgten sieben Jahre ohne eigenen Treffer. Für Paris Saint-Germain blieb er in der Saison 2015/16 in 40 Pflichtspielen torlos, für Schalke traf er zwischen 2016 und 2021 in 133 Partien nicht.

Dementsprechend groß war bei Stambouli die Freude am Sonntagabend. In den sozialen Medien postete der Defensivmann ein Bild, das ihn beim Torjubel zeigt. Dazu schrieb er: „Sehr wichtiger Sieg. Vielen Dank für die Unterstützung, zusammen sind wir stärker.“ In seiner Story repostete er zudem zahlreiche Videos seines Tores.

Bei Adana Demirspor ist Stambouli seit seinem Wechsel im Sommer eine feste Größe. Seit Saisonbeginn hat er beim Aufsteiger kein Spiel verpasst. 14-mal stand er in der Startformation, nachdem er in den ersten beiden Saisonspielen noch eingewechselt worden war. Zwei Assists hat er schon auf seinem Konto. (fs)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04