Transfercoup auf Schalke: Sead Kolasinac kehrt zurück

Gelsenkirchen. Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 verkündet einen spektakulären Transfer und leiht bis Saisonende Sead Kolasinac von Arsenal aus.

Schalke 04 lässt nichts unversucht, um in dieser Saison den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga zu verhindern. Am Sonntag wurde Christian Gross (66) als neuer Trainer vorgestellt. Es war bereits der dritte Trainerwechsel in dieser so enttäuschenden Saison. Doch dabei wollen es die Schalker nicht belassen. Auch der Spielerkader wird verstärkt. Die erste Verpflichtung steht nun fest. Dabei kann durchaus von einem Transfercoup gesprochen werden. Denn Sead Kolasinac (27) soll Schalke im neuen Jahr aus der sportlichen Krise führen.

„Wir haben intensiv an der Rückkehr von Sead Kolasinac gearbeitet und sind richtig stolz, dass mit ihm ein echter Schalker Junge heimkehrt“, sagt Sport-Vorstand Jochen Schneider zum Leihgeschäft: „Sead verkörpert genau die Werte, die Schalke 04 auszeichnen und die im Kampf um den Klassenerhalt elementar sind: ein unbändiger Wille und ein starker Charakter.“

Der Spieler hatte am Silvestermorgen den Medizincheck bestanden und den Vertrag unterschrieben Das meldete Schalke am Nachmittag. Sein erster Einsatz wird dann beim Spiel am 9. Januar gegen Hoffenheim erfolgen. Berichte, dass er gleich als Kapitän aufs Feld laufen soll, sind nach Information dieser Redaktion unzutreffend.

Schalke, Arsenal und der Nationalspieler Bosnien-Herzegowinas hatten bereits seit einigen Tagen intensiv über ein Leihgeschäft, das bis zum Ende dieser Saison Gültigkeit haben soll, verhandelt. Klar ist, dass Schalke das Gehalt des 27-Jährigen nicht stemmen muss. Kolasinac war offenbar bereit, auf Geld zu verzichten, um seinem alten Verein im Abstiegskampf zu helfen. Auch Arsenal ist Schalke sehr entgegengekommen. Die Londoner verlangen keine Leihgebühr und übernehmen auch noch Teile des Gehalts.

Kolasinac: Rückkehr eine Herzensangelegenheit

Das sagt der Spieler selber zu seinem Wechsel: „Ich bin froh und stolz, ab sofort wieder das Trikot des FC Schalke 04 tragen zu dürfen. Der Verein befindet sich derzeit in einer ganz schwierigen Situation. In den kommenden Wochen und Monaten möchte ich meinen Beitrag dazu leisten, dass wir so viele Punkte wie möglich holen. Gemeinsam werden wir den Klassenerhalt schaffen – davon bin ich zu 100 Prozent überzeugt!“ Kolasinac weiter: „Ich freue mich zudem auf viele bekannte Gesichter aus der Mannschaft und deren Umfeld. Der Kontakt zum FC Schalke 04 ist nie abgerissen. Die Rückkehr nach Gelsenkirchen ist für mich eine absolute Herzensangelegenheit.“

Damit haben die Schalker eine ihrer größten Baustellen mit einem echten Hochkaräter besetzt. Für beide Außenverteidiger-Positionen suchen die Königsblauen neue Spieler. Zudem soll nach dem Ausfall von Goncalo Paciencia noch ein Mittelstürmer geholt werden.

Schalke sucht einen Mittelstürmer

Kolasinac spielte von 2011 bis 2017 in Gelsenkirchen, ehe er ablösefrei nach England zum FC Arsenal wechselte. Vor allem aufgrund seiner robusten Spielweise und seines unermüdlichen Einsatzes galt der Linksverteidiger als Publikumsliebling auf Schalke. Ein Spielertyp, der beim in dieser Saison noch sieglosen Tabellenletzten schmerzlich vermisst wird.

In London gehörte Kolasinac in dieser Spielzeit nicht mehr zum Stammpersonal. Neun Pflichtspiele absolvierte er, jedoch nur eines in der Premier League. Beim FC Arsenal steht der Defensivspezialist bis zum Sommer 2022 unter Vertrag.