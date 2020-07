Transfer-Ticker: VfL Bochum verpflichtet neuen Stürmer

Essen. Während der Sommerpause basteln die Bundesligisten fleißig an ihren Kadern für die kommeden Spielzeit. Alle Infos in unserem Transfer-Ticker.

VfL Bochum holt Tarsis Bonga aus Chemnitz

13.07., 16:34 Uhr: Zweitligist VfL Bochum hat den 23-jährigen Tarsis Bonga unter Vertrag genommen. Der Offensivspieler war zuletzt beim Chemnitzer FC in der 3. Liga aktiv und wechselt nun ablösefrei nach Bochum. Beim VfL hat er einen Kontrakt bis 2023 unterschrieben und wird künftig mit der Rückennummer 19 auflaufen. Der Deutsch-Kongolese war in der abgelaufenen Spielzeit in 39 Pflichtspielen zum Einsatz gekommen, in denen er vier Tore erzielt und acht vorbereitet hat. Geboren wurde Bonga in Neuwied. Vor seinem Wechsel nach Chemnitz spielte er im Seniorenbereich für den FSV Zwickau (2018/19) und Fortuna Düsseldorf II (2016-18).

Profivertrag für Gladbachs Nachwuchstorhüter Jan Olschowsky

13.07., 15:32 Uhr: Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat seinen Nachwuchstorhüter Jan Olschowsky mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 18 Jahre alte Schlussmann des U23-Regionalligateams hat am Montag einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2023 unterschrieben. Damit ist der Junioren-Nationalspieler hinter Yann Sommer, Tobias Sippel und Max Grün vierter Keeper beim Champions-League-Teilnehmer.

„Jan ist ein großes Torwarttalent, das sich hervorragend entwickelt hat. Nun gilt es für ihn, weiter an sich zu arbeiten, um irgendwann den nächsten Schritt zu machen und Bundesliga-Torwart zu werden“, sagte Borussias Sportdirektor Max Eberl am Montag.

1. FC Nürnberg verabschiedet sieben Spieler

13.07., 15.15 Uhr: Der 1. FC Nürnberg hat sich nach dem in letzter Sekunde verhinderten Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga von zunächst sieben Spielern verabschiedet. Mikael Ishak, Patrick Erras, Sebastian Kerk, Michael Frey, die beiden Torhüter Felix Dornebusch und Philip Heise sowie der vom FC Arsenal geliehene Dinos Mavropanos besitzen beim Club keinen Vertrag mehr für die kommende Saison.

Am Sonntag kamen Mannschaft und Staff nochmal zusammen. Für die Akteure, deren Vertrag ausgelaufen ist, gab es noch ein Dankeschön.



Mit dem einen oder anderen Spieler steht der Verein aktuell allerdings noch in Gesprächen.



Auf seiner Homepage teilte der neunmalige deutsche Meister allerdings mit, dass er noch mit „dem einen oder anderen Spieler und dessen Berater“ Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit führe. Dies dürfte nach den jüngsten Leistungen vor allem für Ishak und Erras gelten. Eigengewächs Erras wird allerdings schon mit Bundesligist Werder Bremen in Verbindung gebracht.

Unklar ist beim Club weiter die Zukunft des umstrittenen Sportvorstandes Robert Palikuca, der in seinem ersten Jahr in Damir Canadi und Jens Keller zwei Trainer verschliss. Unbesetzt ist zudem der Posten des Cheftrainers. Club-Idol Marek Mintal gilt als Kandidat, angeblich auch Markus Weinzierl (zuletzt FC Augsburg) und Dimitrios Grammozis (zuletzt Darmstadt 98). Laut Satzung darf in Nürnberg nur der Sportvorstand über den Trainer entscheiden.

Gonzalez spricht über VfB-Abschied: „Ich will Stuttgart verlassen“

13.07., 14.30 Uhr: Der argentinische Nationalspieler Nicolas Gonzalez will den VfB Stuttgart offenbar verlassen. „Es war eine großartige Geschichte in Deutschland. Aber jetzt habe ich mich entschieden: Ich will weg, ich will eine Luftveränderung. Ich will Stuttgart verlassen“, sagte der 22 Jahre alte Angreifer dem italienischen Internetportal tuttomercatoweb.com am Montag. „Ich habe schon mit dem Club gesprochen, und ich bin bereit für ein neues Kapitel meiner Karriere.“ Der VfB kommentierte die Aussagen zunächst nicht.

Gonzalez hatte in der vergangenen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga 14 Treffer für die Schwaben erzielt und damit maßgeblichen Anteil an der Bundesliga-Rückkehr des Traditionsclubs. Er besitzt bei den Stuttgartern noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023.

Schalke-Stürmer Guido Burgstaller spricht über seine Zukunft

13.07., 14.10 Uhr: Angreifer Guido Burgstaller vom FC Schalke 04 hat in einem Interview mit der österreichischen Kronen Zeitung ausführlich über seine Horror-Saison gesprochen. Auch seine Zukunft bei S04 war ein Thema.

Von einem Abschied aus Gelsenkirchen in diesem Sommer will er derzeit nichts wissen.

BVB mit Birmingham City einig: Transfer von Jude Bellingham vor dem Abschluss

Der Wechsel von Jude Bellingham zu Borussia Dortmund wird bald finalisiert. Die Klubs sind sich einig. Auch die Ablösesumme steht fest.

Unser Reporter Marian Laske liefert Details.

Kocak dementiert Hannover-Interesse an Turan: „Da ist nichts dran“

13.07., 13.10 Uhr: Der frühere Barcelona-Profi Arda Turan ist nun doch kein Thema beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96. Zwei Tage nach seinem Interview im türkischen Fernsehen ruderte 96-Trainer Kenan Kocak in deutschen Medien zurück. „Ich wurde gefragt und habe gesagt, dass wir uns ihn gar nicht leisten können. Das ist unrealistisch, da ist nichts dran“, sagte der 39-Jährige dem „Kicker“ (Montag).

Noch am Wochenende hatte Kocak dem türkischen Fernsehsender TRT auf eine Frage nach dem 100-maligen türkischen Nationalspieler geantwortet: „Arda Turan ist ein Fußballer, dessen Qualität unumstritten ist. Wenn es finanziell eine Möglichkeit gibt und wenn er selbst will, setzen wir uns hin und sprechen miteinander. Dann versuchen wir, eine Übereinkunft zu finden.“

Der 33 Jahre alte Turan ist seit dem 1. Juli vertragslos und deshalb ablösefrei zu haben. Zuletzt spielte er zwei Jahre auf Leihbasis für den Süper-Lig-Tabellenführer Basaksehir Istanbul. 2011 wechselte er von Galatasaray Istanbul zu Atlético Madrid und 2015 für 35 Millionen Euro weiter zum damaligen Champions-League-Sieger FC Barcelona.

Schalke: Leihspieler-Quartett soll wohl verkauft werden

Bundesligist Schalke 04 hofft wohl, die derzeit verliehenen Hamza Mendyl (zuletzt Dijon FCO), Cedric Teuchert (zuletzt Hannover 96), Jonas Carls (zuletzt Viktoria Köln) und Pablo Insua (zuletzt SD Huesca) dauerhaft von der Gehaltsliste zu bekommen. Wie der Kicker berichtet, sind die vier Spieler "heiße Wechselkandidaten".

Neben den finanziellen Gesichtspunkten, stimmt beim Quartett auch die sportliche Perspektive nicht. Trotz gültigen Verträgen in Gelsenkirchen wird ihnen wohl nicht zugetraut, sich im Team von Trainer David Wagner durchzusetzen.

Eintracht Frankfurt: Verkauf von Topspielern ist nicht ausgeschlossen

13.07., 11.11 Uhr: Eintracht Frankfurts Aufsichtsrat Wolfgang Steubing schließt den Verkauf von Leistungsträgern nicht aus. „Nein. Auch einen Verkauf von Kostic oder Trapp schließe ich nicht aus. Weil die Marktlage schwierig ist“, sagte er im Interview mit der „Bild“-Zeitung (Montagausgabe). „Wenn jetzt einer käme und 30 Millionen zahlen wollte, das würden wir zur Kenntnis nehmen. Und es muss ja auch für Kostic passen.“ Der Serbe Filip Kostic war in der letzten Saison einer der herausragenden Spieler. Nationaltorwart Kevin Trapp hat noch bis 30. Juni 2024 einen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten.

Nicht für ausgeschlossen hält es Steubing, dass die Corona-Krise auch bei den Sponsoreneinnahmen durch Zahlungsreduzierungen noch zu Einbußen führen könnte. „Das kommt. Damit müssen wir rechnen“, sagte er. „Wir haben Sponsoren, die über große Verdienstausfälle klagen. Darüber müssen wir reden. Wir wollen sie ja nicht verlieren.“

Werder Bremen lehnt wohl Angebot von RB Leipzig für Milot Rashica ab

13.07., 09.38 Uhr: Fußball-Bundesligist RB Leipzig ist mit seinem ersten Angebot für Milot Rashica offenbar gescheitert. Wie die „Bild“ (Montag) berichtet, sollen die Sachsen Rashicas Club Werder Bremen 15 Millionen Euro für einen Transfer geboten haben. Mit Bonuszahlungen könne die Summe auf 18 Millionen steigen. Dies soll Werder laut des Berichts abgelehnt haben, da sich der in der Relegation gerettete Club eine Ablöse von 25 Millionen Euro erhoffe.

Rashicas Vertrag mit den Bremern enthält eine Ausstiegsklausel, der zufolge der 24 Jahre alte Nationalspieler des Kosovo den Verein in diesem Sommer für 35 Millionen Euro verlassen kann. Diese Summe liegt jedoch weit über dem aktuellen Marktwert des Angreifers. Denn alle interessierten Clubs wissen genau, dass Werder Geld braucht, um unter anderem die durch den Klassenerhalt entstandenen Kaufverpflichtungen für Ömer Toprak und Leonardo Bittencourt von insgesamt gut 13 Millionen Euro zu bedienen.

Bremens Geschäftsführer Frank Baumann hatte zuletzt dennoch erklärt, man werde Spieler nur verkaufen, wenn die Ablöse stimme. „Wenn der Preis für einen Spieler nicht unseren Vorstellungen entspricht, dann können wir schon auch nein sagen“, sagte Baumann. An Rashica sollen neben Leipzig auch noch Clubs aus dem Ausland wie der AC Mailand Interesse haben. „Wir müssen davon ausgehen, dass Milot im nächsten Jahr nicht mehr für uns spielen wird, aber wir werden ihn auch nicht unter Wert verkaufen“, sagte Baumann.

Das Interesse von Leipzig an Rashica ist bekannt. Der Nationalspieler des Kosovo soll beim Dritten der abgelaufenen Saison einer der Spieler sein, durch den der Abgang von Timo Werner zum FC Chelsea kompensiert werden soll. Dem vergangene Woche von Salzburg verpflichteten Hee-Chan Wang traut RB die Werner-Rolle allein noch nicht ganz zu. So sagte Sportdirektor Markus Krösche gegenüber dem „Kicker“ (Montag), dass er „im Bereich der Handlungsschnelligkeit“ noch Potenzial sehe.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc bestätigt: Balerdi darf Dortmund verlassen

13.07., 09.11 Uhr: Der argentinische Innenverteidiger Leonardo Balerdi wird Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund möglicherweise verlassen. „Wenn es für alle passt“, dürfe der 21-Jährige gehen, sagte Sportdirektor Michael Zorc dem „kicker“ (Montag). Olympique Marseille hatte zuletzt Interesse bekundet. Ob Balerdi verliehen oder verkauft würde, ist noch offen. Der Südamerikaner war im Januar 2019 für 15,5 Millionen Euro von Boca Juniors verpflichtet worden, kam aber kaum zum Einsatz. Sein Startelf-Debüt beim 0:4 zum Saisonabschluss gegen 1899 Hoffenheim geriet zum Desaster. Sollte Balerdi gehen, würde der BVB laut Zorc keinen neuen Defensivspieler verpflichten: „In der Abwehr sind wir relativ gut aufgestellt.“

Im Gegenzug erwägt der Verein eine Vertragsverlängerung mit dem nach anfänglichen Schwierigkeiten zuletzt starken Dan-Axel Zagadou. „Das können wir uns gut vorstellen“, sagte Zorc über den 21-Jährigen, der noch bis 30. Juni 2022 gebunden ist: „Es gab aber noch keine wirklich zielführenden Gespräche mit ihm.“

Hannover 96: Ex-Nationaltorwart Zieler will bleiben - "weiß, was ich kann"

13.07., 08.00 Uhr: Der frühere Fußball-Weltmeister Ron-Robert Zieler will um seinen Stammplatz im Tor von Zweitligist Hannover 96 kämpfen. „Ich weiß, was ich kann - und das werde ich in der kommenden Saison auch wieder zeigen“, sagte der 31 Jahre alte Torwart dem „Kicker“ (Montag). „Ich weiß, dass ich nicht die beste Saison meiner Karriere gespielt habe, so selbstkritisch bin ich schon“, sagte Zieler. Er habe einen anderen Anspruch. „Ich bin wahnsinnig ehrgeizig und heiß auf die neue Saison. Mein Ziel und mein Traum ist es, mit Hannover wieder in der Bundesliga zu spielen.“

Aussagen von Trainer Kenan Kocak deuteten zuletzt auf eine Unzufriedenheit mit Zieler hin. In den beiden letzten Saisonspielen stand er nicht im Kader der Niedersachsen. Begründet worden war das im Vorfeld von Kocak mit Dank an die Ersatzleute Martin Hansen und Michael Ratajczak. Zieler war im vergangenen Sommer vom VfB Stuttgart zu Hannover gewechselt. In dem Verein hatte er bereits bis 2016 gespielt und war 2014 mit Deutschland Weltmeister geworden.

Schalke droht der Verlust von Weston McKennie

Der Amerikaner Weston McKennie denkt über einen Abschied nach, Schalke 04 wäre gesprächsbereit. S04 braucht Geld für geplante Zugänge.

Unser Schalke-Reporter Manfred Hendriock fasst den Poker um den US-Nationalspieler zusammen,

Schalke fasst Talent aus Istanbul ins Auge

10.07., 11:13 Uhr: Laut einem türkischen Medienbericht hat Schalke 04 ein Auge auf Fenerbahce-Talent Ömer Faruk Beyaz geworfen. Der 16-jährige Offensivspieler stehe schon seit längerem unter Beobachtung, berichtet das Online-Portal "Sabah". Es soll auch schon Kontakt zwischen den Vereinen gegeben haben. Allerdings soll ein Verkauf des Talents derzeit nicht zur Debatte stehen. Beyaz steht in Istanbul noch bis 2021 unter Vertrag.

Zuletzt konnte Schalke die Vertragsverlängerung des 18-jährigen Knappenschmiede-Talents Malick Thiaw offiziell bekannt geben. Damit sendete Schalke in der Corona-krise ein Signal, weiter auf Eigengewächse zu setzen. „Sicherlich schränkt uns die finanzielle Situation auf dem Transfermarkt ein. Wir suchen jetzt nach kreativen Lösungen und wollen dazu weiter auf Talente aus unserer Knappenschmiede setzen“, sagte Trainer David Wagner zum selbstauferlegten Sparkurs.

Hertha BSC Kalou spielt künftig in Brasilien

10.07., 10.14 Uhr: Salomon Kalou setzt seine Fußball-Laufbahn nach dem unrühmlichen Aus beim Bundesligisten Hertha BSC bei Botafogo Rio de Janeiro in Brasilien fort. Der Klub bestätigte die Verpflichtung am Freitag bei Twitter. Der 34 Jahre alte Ivorer schließt sich Botafogo für 18 Monate an.

Zur Hertha-Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia gehörte Kalou zuletzt nicht mehr. Anfang Mai war der ehemalige Profi des FC Chelsea mit einem Video auf Facebook aufgefallen, in dem er vor dem Re-Start der Bundesliga mehrfach gegen das Hygienekonzept der Deutschen Fußball Liga verstoßen hatte. Der Hauptstadtklub suspendierte ihn daraufhin. Sein Vertrag liefe Ende Juni aus.

Werder Bremen denkt über Kruse-Verpflichtung nach

10.07., 08:46 Uhr: Kehrt Max Kruse zurück zu die Bundesliga? Nach Informationen der Deichstube denkt sein früherer Verein Werder Bremen zumindest über eine Verpflichtung des 32-Jährigen nach. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen.

Der frühere Nationalspieler ist nach seiner Kündigung bei Fenerbahce Istanbul ablösefrei zu haben. Kruse war schon 206 nach Bremen zurückgekehrt, wechselte 2019 in die Türkei. „Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich meine Zukunft in der Bundesliga sehen“, hatte er jüngst bei Sky gesagt.

Ajax plant Millionen-Angebot für Werders Klaassen

10.07., 7:40 Uhr: Das 2:2 im Relegationsrückspiel gegen den FC Heidenheim könnte das letzte für Bremen-Spiel für Davy Klaassen gewesen sein. Nach Informationen der Bild-Zeitung plant der niederländische Rekordmeister Ajax Amsterdam ein Millionen-Angebot für den 27-Jährigen. Für den niederländischen Mittelfeldspieler will Ajax angeblich acht bis neun Millionen Euro bezahlen. Klaassen spielte bereits von 2011 bis 2017 in Amsterdam. Sein Vertrag in Bremen läuft noch bis 2022.

FC Liverpool: Klopp spricht über Thiago

06.07., 17:08 Uhr: Trainer Jürgen Klopp hat sich auf eine Frage nach einem möglichen Wechsel von Bayern-Star Thiago zum FC Liverpool bedeckt gehalten. „Er ist ein wirklich guter Spieler, den ich sehr mag, aber ich mag auch viele andere da draußen. Das ist alles, was ich über ihn zu sagen habe“, betonte Klopp am Sonntagabend auf einer Pressekonferenz nach dem 2:0-Sieg gegen Aston Villa.

Die spanische Zeitung „Sport“ hatte berichtet, dass die Reds an Mittelfeldspieler Thiago Alcantara interessiert sein sollen. Der 29 Jahre alte Spanier, der seit 2013 in München spielt soll sich demnach mit dem englischen Fußball-Meister und Klopp bereits einig sein.

„Mit Liverpool haben wir noch nie Kontakt gehabt. Wenn er das machen will, müssen wir uns damit beschäftigen“, hatte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in der „Bild“ erklärt und gesagt: „Doch es sieht so aus, dass er zum Ende seiner Karriere noch einmal etwas Neues machen möchte.“

MSV Duisburg: Ben Balla im Visier von Hannover 96

06.07., 15:45 Uhr: Sieben Verträge sind beim MSV Duisburg am 30. Juni 2020 ausgelaufen. Bisher ist klar, dass Migel-Max Schmeling den Verein verlassen wird. Er verabschiedete sich via Instagram von den MSV-Fans. In dieser Spielzeit kam der Abwehrmann auf acht Einsätze in der 3. Liga, zudem lief er einmal im Niederrheinpokal auf.

Ein Fragezeichen steht zudem hinter der Zukunft von Yassin Ben Balla. Auch dessen Vertrag ist ausgelaufen, der Verein soll aber eine Option besitzen, um das Arbeitspapier des Leistungsträgers zu verlängern. Fakt ist: Der von Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen gekommene Mittelfeldspieler hat sich in Duisburg durchgesetzt, er bestritt in der 3. Liga 33 Partien und erzielte zwei Tore. Mit seinen Leistungen hat er andere Vereine auf sich aufmerksam gemacht. So berichtet der "Kicker" von einem Interesse des Zweitligisten Hannover 96.

Erster Abgang beim MSV Duisburg

05.07., 22:10 Uhr: Migel-Max Schmeling hat sich via Instagram von den Zebras verabschiedet. Der Vertrag des 20-jährigen Innenverteidigers ist nach dem Saisonende ausgelaufen und wird nicht verlängert. Noch ist nicht bekannt, wo das MSV-Eigengewächs seine Karriere fortsetzt.

Henrichs-Leihe nach Leipzig offenbar perfekt

05.07., 19:05 Uhr: RB Leipzig verstärkt sich offenbar mit seinem Wunsch-Spieler Benjamin Henrichs. Wie die „Sport Bild“ am Sonntag berichtete, wechselt der Nationalspieler per Leihe für ein Jahr von der AS Monaco zu den Sachsen. Im Anschluss soll Leipzig eine Kaufoption für den 23-Jährigen besitzen. Trainer Julian Nagelsmann hatte vor dem Ende der Saison betont, einen offensiven rechten Außenverteidiger verpflichten zu wollen. Diesen Wunsch bekäme er nun mit Henrichs erfüllt.

Henrichs würde im dritten Anlauf nach Leipzig wechseln. Im Sommer 2019 sowie in der diesjährigen Winterpause wollte RB Henrichs verpflichten, war sich mit dem Spieler bereits einig. Allerdings konnte sich RB in beiden Fällen nicht mit Monaco auf einen Transfer einigen. Henrichs war 2018 für 20 Millionen Euro von Bayer Leverkusen ins Fürstentum gewechselt, fasste dort auch aufgrund von Verletzungen nie richtig Fuß.

Ex-Bochumer Diamantakos geht nach Kroatien

05.07., 18:14 Uhr: Stürmer Dimitirios Diamantakos wird den Zweitligisten FC St. Pauli verlassen. Der 27-Jährige wird künftig für den kroatischen Traditionsverein Hajduk Split stürmen. Dort wurde er am Sonntag vorgestellt. Diamantakos absolvierte seit Januar 2018 insgesamt 51 Spiele für St. Pauli und erzielte dabei 20 Tore. Zuvor spielte der Grieche eine Saison für den VfL Bochum, konnte die Erwartungen im Ruhrgebiet aber nicht erfüllen.

Havertz-Transfer „nicht möglich“ - Thiago nach Liverpool?

04.07., 21:05 Uhr: Der FC Bayern hält eine zeitnahe Verpflichtung von Fußball-Nationalspieler Kai Havertz für unrealistisch, Thiago kann sich hingegen wohl einen vorzeitigen Abschied vorstellen. „Ich sage es ganz klar: Ein Transfer von Havertz wird uns finanziell in diesem Jahr nicht möglich sein“, sagte Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in einem Sport1-Interview. „Auch wir haben finanziell eine ganz große Herausforderung vor uns. Wir würden es, auch wenn wir den Spieler mögen, finanziell in diesem Jahr nicht heben können“, versicherte Rummenigge auch der „Bild“.

Mittelfeldspieler Thiago könnte angeblich noch in diesem Sommer den deutschen Fußball-Rekordmeister verlassen. Der FC Liverpool von Jürgen Klopp arbeitet der spanischen Zeitung „Sport“ zufolge an der Verpflichtung des 29-Jährigen. Das Blatt schrieb am Freitag, dass sich der Spanier mit dem englischen Meister bereits einig sei.

VfL Bochum verlängert mit Verteidiger Soares

04.07., 15.00 Uhr: Dem VfL Bochum ist ein Coup geglückt. Linksverteidiger Danilo Soares bleibt bis 2024 beim Zweitligisten. Auch Schalke 04 wurde Interesse am 28-jährigen Brasilianer nachgesagt.

Christian Gentner bleibt bei Union Berlin: „Enorme Motivation“

03.07., 12.50 Uhr: Christian Gentner bleibt für mindestens eine weitere Saison beim 1. FC Union Berlin. Wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte, habe man sich mit dem 34-Jährigen auf eine Verlängerung des am 30. Juni ausgelaufenen Vertrages geeinigt. Gentner war nach dem Bundesliga-Aufstieg vor einem Jahr vom Relegations-Gegner VfB Stuttgart zu den Eisernen gewechselt. Zuvor hatte der „Kicker“ über die Personalie berichtet.

In der Premieren-Saison von Union im Oberhaus bestritt Gentner 31 Partien und erzielte drei Tore, darunter beim wichtigen 2:1 in Köln und beim 3:0 zum Saisonabschluss gegen Fortuna Düsseldorf.

Anschließend hatte Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert bereits betont, dass es schwer vorstellbar sei, mit Gentner nicht zu verlängern. Auch der Profi hatte zuletzt schon Bereitschaft signalisiert, in Berlin zu bleiben. „Für mich war klar, dass ich weiterhin professionell Fußball spielen möchte und ich freue mich, dass auch weiterhin für den 1. FC Union Berlin zu tun. Die Herausforderung, Union in der Bundesliga zu halten, ist eine enorme Motivation für mich“, sagte Gentner.

Hannover 96 verhandelt mit VfB Stuttgart über Anton-Transfer

03.07., 09.41 Uhr: Hannover 96 hat das Interesse des VfB Stuttgart am ehemaligen U21-Europameister Waldemar Anton bestätigt. „Ja, es stimmt, uns liegt eine Anfrage aus Stuttgart vor. Wir sind im Austausch“, sagte 96-Sportchef Gerhard Zuber der „Bild“ (Freitag). Nach Informationen der „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“ steht der Transfer des 23 Jahre alten Defensivallrounders kurz vor dem Abschluss. Anton wäre die erste Neuverpflichtung des Aufsteigers für die kommende Bundesliga-Saison. Als Ablösesumme stehen rund fünf Millionen Euro im Raum.

Leroy Sané unterschreibt beim FC Bayern München

Markus Suttner verlässt Fortuna Düsseldorf

03.07., 08.20 Uhr: Außenverteidiger Markus Suttner verlässt Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf und wechselt zurück nach Österreich.“ Fortuna Düsseldorf bedankt sich bei „Sutti“ für seinen unermüdlichen Einsatz auf und neben dem Platz und wünscht ihm für seine sportliche und private Zukunft nur das Beste“, schrieben die Fortunen auf ihrer Website.

Nach anderthalb Jahren im Rheinland war der Vertrag des 33-Jährigen zum 30.06. ausgelaufen. Wohin es Suttner in Österreich zieht, ist noch offen.

Schalke-Transfers: So ist der Stand bei Weston McKennie und Sebastian Andersson

03.07.; 07:50 Uhr: Kurz nach Öffnung des Transferfensters gibt es bereits heiße Gerüchte rund um Zu- und Abgänge bei Schalke 04. Weston McKennie soll bei Hertha BSC auf der Wunschliste stehen, Stürmer Sebastian Andersson könnte von Union Berlin kommen.

Unser Reporter Manfred Hendriock ist beiden Personalien nachgegangen. So ist der Stand.

Kommunikationspanne beim FC Bayern: Bilder von Sané-Unterschrift aufgetaucht

02.07,. 23.40 Uhr: Am Donnerstagabend kursierten Fotos im Internet, die Leroy Sané im Trikot des FC Bayern München zeigten. Die arabische Internetseite des deutschen Rekordmeisters vermeldete den Wechsel bereits als perfekt und veröffentlichte eine Bildergalerie. Doch wenige Minuten später waren Meldung und Fotos wieder verschwunden. Die Veröffentlichung war vermutlich noch nicht gewollt.

It's official! Leroy Sané is a Bayern Munich player.



Bellingham-Transfer zum BVB offenbar fix

02.07., 23 Uhr: Borussia Dortmund hat wohl das Rennen um das englische Supertalent Jude Bellingham gewonnen. Wie die Bild-Zeitung berichtet, verpflichtet der BVB den 17 Jahre alten Mittelfeldspieler von Birmingham City für 23 Millionen Euro und gibt Bellingham einen Fünfjahresvertrag.

Bellingham gehört zu den begehrtesten Jungstars Europas, debütierte schon mit 16 für Birminghams Profis. Mit dem Spieler soll sich Dortmund schon länger einig sein, zuletzt bemühten sich aber auch andere Klubs um den Youngster.

Wechsel perfekt: Ex-BVB-Profi Achraf Hakimi unterschreibt bei Inter

Am Donnerstag machten es sowohl Real Madrid als auch Inter Mailand offiziell: Achraf Hakimi wechselt vom spanischen zum italienischen Spitzenklub, wo er einen Vertrag bis 2025 erhält. Nach Informationen dieser Redaktion bezahlt Inter eine Ablösesumme von 45 Millionen Euro.

Schalke wohl mit Interesse an Sebastian Andersson von Union Berlin

02.07., 08.20 Uhr: Der FC Schalke bemüht sich nach Informationen des „Kicker“ um Torjäger Sebastian Andersson vom 1. FC Union Berlin

FC Bayern - Zukunft von David Alaba weiterhin offen

02.07., 07.30 Uhr: David Alaba hat noch keine Entscheidung über eine Vertragsverlängerung beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München getroffen. Über diese Frage mache er sich „im Moment keine Gedanken“, sagte der Österreicher dem „Kicker“ (Donnerstag). „In den letzten Wochen lag der Fokus auf den sportlichen Aufgaben, daran ändert sich auch in den nächsten nichts“, meinte Alaba.

Der 28 Jahre alte Profi hat bei den Münchnern noch einen Vertrag bis 2021. Wann er seine Entscheidung treffe, wisse er nicht, sagte der Abwehrchef der Bayern. „Aber ich werde sie irgendwann treffen müssen.“ Die ungeklärte Zukunft belaste ihn aber nicht, sagte er. Neben Franck Ribéry und Thomas Müller ist Alaba mit neun deutschen Meisterschaften Titel-Rekordhalter bei den Münchnern.

Hertha BSC hat wohl Interesse an Schalkes McKennie

01.07., 21:55 Uhr: Der FC Schalke 04 strebt einen Kurswechsel an. Aufgrund der bedrohlichen finanziellen Situation des Klubs müssen Sparmaßnahmen getroffen werden. Es ist denkbar, dass einige wichtige Spieler die Königsblauen deshalb verlassen werden. Offen ist daher auch der Verbleib von Weston McKennie. "Ein Abgang ist nicht ausgeschlossen. Ich kann das zurzeit nicht zu 100 Prozent sagen. Fakt ist, dass wir mit Weston vor einem Jahr bis 2024 verlängert haben", sagte Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider am Mittwoch.

Nach Informationen von Sport 1 und Sky hat Bundesliga-Rivale Hertha BSC Interesse am 21-jährigen Mittelfeldspieler. Schalke würde für den US-Amerikaner rund 25 Millionen Euro aufrufen. Diese Summe könnten die Berlin dank der Millionen von Investor Lars Windhorst wohl locker bezahlen können. Seine Firma Tennor Holding investiert weitere 150 Millionen Euro als Eigenkapital in den Hauptstadtclub, teilte Hertha am Mittwoch mit.

Transfer zum FC Bayern steht bevor: Leroy Sané landet in München

01.07., 21:50 Uhr: Der Münchner Königstransfer Leroy Sané hat bereits deutschen Boden betreten. Wie die Bild-Zeitung berichtet, ist der deutsche Nationalspieler am Mittwochabend mit einem Privatflugzeug in München gelandet. Der im vergangenen Jahr nach einem Kreuzbandriss geplatzte Königstransfer des FC Bayern dürfte jetzt endlich glücken.

Am Donnerstag soll der Ex-Schalker die obligatorische medizinische Untersuchung absolvieren. Der 24 Jahre alte Nationalspieler soll einen Fünfjahresvertrag bis 2025 erhalten, die Ablösesumme zunächst 49 Millionen Euro (plus bis zu elf Millionen Boni) betragen

Ex-Bochumer Stöger verlässt Fortuna Düsseldorf

01.07., 21:28 Uhr: Kevin Stöger verlässt den Fußball-Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf. Der Vertrag des 26 Jahre alten Österreichers endete - „und wird nicht verlängert“, wie der Verein am Mittwochabend bekanntgab. Nach einem Kreuzbandriss war Stöger im Januar wieder eingestiegen. Er war vor zwei Jahren vom VfL Bochum zur Fortuna gewechselt.

