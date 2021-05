Trainingslager: Schalke fährt wieder nach Mittersill

Training vor malerischer Kulisse: So trainiert Schalke in Mittersill. Das Foto mit den Fans entstand natürlich in der Zeit vor Corona.

Gelsenkirchen. Schalkes Sommertrainingslager findet vom 29. Juni bis zum 10. Juli statt. Das erste Rasen-Training in Gelsenkirchen steigt am 17. Juni.

Der FC Schalke 04 wird sein Sommer-Trainingslager in diesem Jahr wieder in Mittersill in Österreich durchführen. Vom 29. Juni bis zum 10. Juli geht’s wieder in die Ferienregion Hohe Tauern. Wie nah die Fans dann dabei sein können, steht noch nicht fest und hängt von der Entwicklung der Corona-Pandemie ab. Interessierte Anhänger können sich aber an die Abteilung Fanbelange wenden.

Fest steht, dass die Mannschaft wieder im Schlosshotel Mittersill wohnen wird – zum insgesamt fünften Mal. Danach läuft der Schalker Vertrag mit der Ferienregion Hohe Tauern aus. Im Vorjahr war das Hotel durch eine Hochzeit belegt, weshalb Schalke ins Ötztal ausgewichen war. Während des zwölftägigen Aufenthalts in Mittersill sollen auch zwei der insgesamt sechs geplanten Testspiele stattfinden. Die Gegner stehen noch nicht fest.

Erstes Training auf Schalke am 17. Juni

Insgesamt hat Trainer Dimitrios Grammozis knapp sechs Wochen Vorbereitungszeit, um die neue Mannschaft auf den Zweitligastart (23. bis 25. Juli) einzustellen. Das erste Training auf dem Rasen in Gelsenkirchen findet am 17. Juni statt, in den Tagen davor müssen die Spieler aber bereits medizinische Tests auf Schalke absolvieren.

Hoffnung auf Zuschauer

Etwas Hoffnung verbreitet Schalke, dass der offizielle Trainingsauftakt am 17. Juni in diesem Jahr vielleicht wieder vor Zuschauern stattfinden kann: Grund seien „steigende Impfquoten bei gleichzeitig sinkenden Inzidenzen“, heißt es in der Mitteilung der Königsblauen. Auch für die geplanten Testspiele scheint es unter Umständen möglich zu sein, dass wieder Zuschauer zugelassen werden könnten. Schalke weist aber darauf hin, „dass viele Entscheidungen erst kurzfristig getroffen und verkündet werden können“. So ist es in diesen Zeiten.

