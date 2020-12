Training abgebrochen - Schalke bangt um Ozan Kabak

Gelsenkirchen. Als wären die Personalsorgen des FC Schalke 04 nicht schon groß genug: Innenverteidiger Ozan Kabak musste das Training vorzeitig beenden.

Schrecksekunde im Training des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 am Mittwochvormittag: Innenverteidiger Ozan Kabak verletzte sich an den Adduktoren und musste mit einem Golf-Kart vom Platz transportiert werden, wie Bild berichtet. Auf Anfrage dieser Redaktion äußerte sich der Verein nicht zu einer möglichen Diagnose.

Kabak wäre nicht der erste Ausfall im königsblauen Team vor dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (Sonntag, 18 Uhr). Amine Harit und Nabil Bentaleb sind immer noch suspendiert, eine Rückkehr ist nicht absehbar. Auch Goncalo Paciencia, Salif Sané, Ralf Fährmann und Bastian Oczipka werden wohl nicht auflaufen können, der Einsatz von Rabbi Matondo ist fraglich. Ahmed Kutucu leidet an einer Covid-19-Infektion.

Paciencia befindet sich nach seiner Knie-Operation gar nicht in Deutschland, sondern in seiner portugiesischen Heimat. Oczipka und Fährmann absolvierten unter Athletiktrainer Werner Leuthard eine Laufeinheit auf dem Platz. Leuthard überwacht auch Sanés Regeneration, der wegen einer Knieverletzung konservativ behandelt wird. Matondo hatte wegen einer während der Länderspielreise erlittenen Verletzung die Spiele gegen Wolfsburg (0:2) und in Mönchengladbach (1:4) verpasst, auch er stand am Mittwoch auf dem Platz, allerdings abseits der Mannschaft.

Trainer Manuel Baum legte den Schwerpunkt auf Standardsituationen und Konterabsicherung. Das waren zwei der größten Schwächen der Schalker Defensive..

So könnte Schalke gegen Leverkusen - Stand: Mittwoch - spielen

Rönnow - Schöpf, Stambouli, Nastasic, Thiaw - Mascarell, Serdar - Raman, Bozdogan, Skrzybski - Uth.