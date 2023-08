Trainer, Vorstand, Profis: Schalkes Probleme sind vielfältig

Gelsenkirchen. Nach nur fünf Pflichtspielen befindet sich der FC Schalke 04 in einer dicken Krise. Die betrifft aber nicht nur die Profis. Ein Kommentar.

Schalke 04 hat in der 2. Bundesliga nicht nur einen Fehlstart hingelegt - die Königsblauen befinden sich nach nur fünf Pflichtspielen in einer dicken Krise. Die Leistungen waren in fast allen Spielen maximal durchschnittlich, meist aber schlecht. Doch nicht nur die Profimannschaft schleppt aktuell ein paar Probleme mit sich herum. Die sind vielfältig.