Traditionsmasters mit Schalke, VfL Bochum, RWE, RWO und MSV wird verschoben

Essen. Ursprünglich war das Turnier in Mülheim für den 9. Januar 2022 geplant. Wegen der Corona-Pandemie wird der Termin aber verschoben.

Seit fast 20 Jahren ist das NRW-Traditionsmasters ein fester Bestandteil im Winter-Fußball-Kalender. Zu Jahresbeginn treffen sich die Traditionsmannschaften verschiedener Klubs von Rhein und Ruhr. Nach der Corona-Zwangspause sollte die 16. Auflage des Turniers eigentlich am 9. Januar 2022 stattfinden. Da sich die Corona-Lage auch in Nordrhein-Westfalen derzeit wieder verschärft, wird der Budenzauber in der Westenergie Sporthalle Mülheim allerdings verschoben: diesmal auf den 27. März 2022.

"Da müssen wir einfach vernünftig sein und alles dem Wohle der Gesundheit aller Freunde des NRW-Traditionsmasters unterordnen. Wir haben nicht nur Verantwortung für bis zu 2.500 Hallenbesucher und rund 100 Sportler, sondern auch für das direkte und entfernte Umfeld des genannten Personenkreises", ließ sich Olaf Dreßel von der veranstaltenden Eventagentur OMD sports in einer Mitteilung zitieren. "Uns ist es wichtig, dass das Virus in unserer Mitte keine Chance erhält, sich weiter zu verteilen. Darum haben wir uns entschlossen, das Turnier noch einmal zu schieben.“

Geladen sind Schalke, VfL Bochum, RWE, RWO, Wattenscheid, MSV und Fortuna

Geladen waren die Traditionsteams von Titelverteidiger Rot-Weiss Essen, VfL Bochum, Schalke 04, MSV Duisburg, Rot-Weiß Oberhausen, SG Wattenscheid 09, Fortuna Düsseldorf sowie die Mühlheim All Stars.

Alle bereits für den 9. Januar erworbenen Eintrittskarten behalten auch für den neuen Termin ihre Gültigkeit. Diejenigen, die im März nicht kommen können oder wollen, können auch ihre Tickets zurückgeben und erhalten eine Erstattung.

Weitere Informationen zur Veranstaltung

Ort: Westenergie Sporthalle Mülheim

Datum: 27. März 2022

Zeit: 12 Uhr (Einlass bereits um 11 Uhr)

Eintritt: Vollzahler: 14 Euro. Ermäßigt: 10 Euro. Familienkarte: 27 Euro (für zwei Erwachsene und ein Kind). Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt

