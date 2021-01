Top-Stürmer und Identifikationsfigur: Die besten Momente von Klaas-Jan Huntelaar auf Schalke

Gelsenkirchen. Klaas-Jan Huntelaar steht vor einer Rückkehr zu Schalke 04. Der 37-Jährige erlebte eine aufregende Zeit bei S04. Das waren die Höhepunkte.

Fußball-Bundesligist Schalke 04 bastelt an einem Hammer-Transfer. Klaas-Jan Huntelaar soll S04 vor dem Abstieg bewahren. Der ehemalige Schalke-Profi, der nun für Ajax Amsterdam in den Niederlanden spielt, hat in Gelsenkirchen noch immer einen ausgezeichneten Ruf. Das liegt einerseits an den sportlichen Erfolgen, die er in Königsblau gefeiert hat, auf der anderen Seite an seiner Identifikation mit dem Verein. Wir blicken auf die besten Momente von Huntelaar im Schalke-Trikot zurück.

Huntelaars größter Triumph mit Schalke war der DFB-Pokalsieg 2011. Im Finale setzte sich S04 mit 5:0 gegen den MSV Duisburg durch. Huntelaar traf zweimal. Die weiteren Tore erzielten Julian Draxler, Benedikt Höwedes und Jurado. Es waren Huntelaars einzige Treffer im Wettbewerb. Beim Halbfinal-Coup (1:0) gegen die Bayern fehlte er verletzt, eine Runde zuvor, gegen Nürnberg (3:2 n.V.) stand er nicht im Kader.

Die Saison 2011/2012 war Huntelaars erfolgreichste im Dress von Schalke 04. In der Bundesliga wurde der Niederländer Torschützenkönig mit 29 Treffern. So viele gelangen für Schalke in einer Spielzeit lediglich Vereinslegende Klaus Fischer (1975/1976). Am 2. Spieltag gegen Köln schnürte Huntelaar zudem seinen ersten Dreierpack in der Liga. Viermal traf er in der Europa-League-Qualifikation gegen HJK Helsinki und in der ersten Pokal-Runde gegen den FC Teningen.

Schalke und Huntelaar hatten große Momente in der Champions League

Auf der großen Bühne zeigte Huntelaar des Öfteren seine Klasse. Zum Beispiel beim überraschenden 2:0 der Knappen beim FC Arsenal im Oktober 2012. Huntelaar traf in der 76. Minute zum 1:0 und erlöste die mitgereisten Schalke-Fans. So weit wie in der Saison 2010/2011, als S04 bis ins Halbfinale vorrückte, kam man diesmal nicht. Im Achtelfinale war gegen Galatasaray Istanbul (1:1/2:3) Schluss.

Und dann war da noch dieses Tor gegen Real Madrid im Februar 2014. Es war nur ein kleiner Trost, das Spiel gegen den spanischen Rekordmeister ging mit 1:6 verloren, doch Huntelaar sorgte für die schönste Aktion der Partie kurz vor Schluss. Eine Hereingabe von Christian Fuchs drosch der Torjäger Volley aus 16 Metern unter die Latte - die Arena feierte es wie den Siegtreffer.

So emotional lief Huntelaars Schalke-Abschied

Im Mai 2017 war alles vorbei - vorerst. Huntelaar wurde in der Schalke-Arena zu den Klängen von Michael Jacksons "Beat it" emotional verabschiedet. Funktionäre und Mitspieler schickten beste Wünsche und Grüße. "Schalke ist der Verein für mich, der meine größte Herzensangelegenheit ist. Ich habe lange hier gespielt“, sagt Huntelaar damals. Und deswegen kommt er vielleicht auch wieder zurück.

