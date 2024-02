Schalke 04: Was die Tönnies-Aussagen für den Verein bedeuten

„So schlimm stand es noch nie um Schalke. Es muss sich grundlegend was ändern.“ Es sind drastische Worte die Clemens Tönnies wählt. Was bewirkt diese Kritik und wie muss der Verein mit dieser Kritik umgehen? Wir klären das in unserer neuen Folge. Außerdem widmen wir uns dem VfL Bochum. Der VfL hat beim 1:1 gegen Augsburg einmal mehr in einem Heimspiel kurz vor Ende einen Sieg aus der Hand gegeben. Doch woran liegt das? Wechselt Trainer Thomas Letsch falsch oder nicht mutig genug, wie er selbst andeutete?! Es diskutieren Schalke-Reporter Andreas Ernst, VfL-Reporter Stefan Döring und Moderator Timo Düngen. Viel Spaß!

„So schlimm stand es noch nie um Schalke. Es muss sich grundlegend was ändern.“ Diese drastischen Worte von Clemens Tönnies unter der Woche gegenüber unserer Redaktion haben für mächtig Wirbel rund um den FC Schalke 04 gesorgt. In der neuen Ausgabe unseren Podcasts fußball inside erklärt Schalke-Reporter Andreas Ernst, wie es zu diesen Aussagen kam und wie eigentlich die Recherche abgelaufen ist. Denn neben Tönnies hat Ernst auch vier andere Großsponsoren angefragt und mit ihnen über den FC Schalke und die aktuelle Situation gesprochen.

„Wir wollten die Thematik neutral und entemotionalisierend anpacken“, beschreibt Ernst die Recherche nach einer vermeintlichen Opposition beim FC Schalke 04. Daraus entstand ein großes Themenpaket für die Leser. Aber gibt es diese Opposition nun? „Tönnies und auch die anderen Großsponsoren vermeiden den Begriff, weil er impliziert, gegen etwas zu sein“, sagt Ernst. Wenngleich das Handeln schon darauf schließen lassen könne. „Sie versuchen sich als Freunde des FC Schalke darzustellen - was sie auch alle sind“, so Ernst.

Tönnies und Hefer „wollen das Beste für Schalke 04“

Nun sei die Frage, ob sich die Großsponsoren und die aktuelle Führung und Aufsichtsratschef Axel Heferzusammenraufen können und gemeinsam in die richtige Richtung für den FC Schalke arbeiten. „Beide wollen das Beste für Schalke - nur mit unterschiedlichen Mitteln“, sagt Ernst. „Das ist zum Nachteil des Vereins.“ Wie sich das trotzdem auflösen lässt und wie Schalke am Sonntag sportlich bei Holstein Kiel bestehen kann, darüber diskutieren Schalke-Reporter Andreas Ernst, VfL-Reporter Stefan Döring und Moderator Timo Düngen in der neuen Ausgabe des Podcasts fußball inside.

