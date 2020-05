Tipp von Ex-Schalker: Lukas Schmitz wechselt nach Venlo

Venlo. Neuer Klub für den ehemaligen Bundesligaprofi Lukas Schmitz. Ab der Saison 2020/21 wird er für VVV Venlo in den Niederlanden auflaufen.

Der ehemalige Bundesligaprofi Lukas Schmitz wechselt zur neuen Saison ablösefrei vom österreichischen Klub Wolfsberger AC zum zu VVV Venlo in die Niederlande. Das gab der Klub am Samstag offiziell bekannt.

„Lukas kam durch einen Tipp von Lars Unnerstall, mit dem er noch bei Fortuna Düsseldorf zusammen spielte, auf unser Radar“, erklärt Venlos sportlicher Leiter Stan Valcks den Transfer. „Wir haben ihn eine Zeit lang beobachtet. Er ist ein Verteidiger, der schnörkellosen Fußball spielt und Offensivdran hat. Lukas hat in der deutschen und österreichischen Bundesliga und in den europäischen Wettbewerben, an denen er teilgenommen hat, viel Erfahrung gesammelt und kann unserer Defensive weiter stabilisieren.“

Lukas Schmitz trifft in Venlo auf zahlreiche deutsche Teamkollegen

Der 31-jährige Schmitz selbst freut sich auf die neue Herausforderung in der Grenzstadt. „Hier wird offensiver und schöner Fußball gespielt. Das passt zu mir“, wird er in einer Erklärung des Klubs zitiert. „Schon im Vorfeld habe ich mich bei ehemaligen Teamkollegen über VVV informiert und die Rückmeldungen waren sehr positiv.“

In Venlo wird der gebürtige Hattinger auf zahlreiche Landsleute treffen. Mit Thorsten Kirschbaum, Nils Röseler, Steffen Schäfer, Tobias Pachonik, Richard Neudecker und John Yeboah stehen derzeit sechs Deutsche im Kader von VVV.

Vor seinem Engagement in Österreich (62 Einsätze und drei Tore seit 2018) spielte Schmitz in Deutschland für Fortuna Düsseldorf, Werder Bremen, den FC Schalke 04 und den VfL Bochum. Insgesamt kommt er auf 102 Partien in der Bundesliga (zwei Tore) und 94 Spiele (drei Tore) in der 2. Bundesliga. Für Schalke lief er zudem achtmal in der Champions League auf. (rh)