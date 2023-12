Gelsenkirchen. Timo Becker spielt nicht mehr für Schalke, aber als Fan fiebert er mit. Nun könnte er mit Holstein Kiel in die Bundesliga aufsteigen.

Als Timo Becker am vierten Spieltag der 2. Bundesliga mit Holstein Kiel 2:0 gegen seine große Liebe FC Schalke 04 in der Gelsenkirchener Arena gewann, ging er wohl noch davon aus, dass diese Leistung seiner Mannschaft ebenso eine Eintagsfliege war, wie die von S04.

Waren sie aber nicht. „Das sieht ja immer blöd aus, wenn man hier als Schalker hinkommt und dann gewinnt“, sagte Becker anschließend zu RevierSport. Der gebürtige Hertener ist Schalke-Anhänger durch und durch, ebenso wie sein Freundeskreis. Nach dem Aufstieg vor zwei Jahren feierte der damals von den Königsblauen an Hansa Rostock ausgeliehene Profi deshalb mit seinen ehemaligen Mitspielern auf einem offenen Bus, von dem aus die Spieler ihren Anhängern zujubelten.

Hoffnung, dass Schalke Kurve bekommt

Timo Becker (l.) im Spiel seiner Kieler gegen Hannover 96. Foto: Axel Heimken / dpa

Um beim damals entscheidenden Spiel am vorletzten Spieltag gegen den FC St. Pauli rechtzeitig zur Aufstiegssause in Gelsenkirchen zu sein, hatte sich Becker beim Auswärtsspiel von Hansa Rostock in Nürnberg extra früh auswechseln lassen.

Auch nach dem Sieg mit Kiel hoffte er darauf, dass Schalke schnell wieder die Kurve bekommt. „Und dann hoffe ich, dass wir am Ende wieder so eine Party haben und ich auf den Bus gehen kann“, erklärte er. Nun ist es durchaus möglich, dass er nach der Saison auf einem offenen Bus einen Aufstieg bejubeln kann. Aber dieser Bus würde dann wohl eher durch Kiel fahren. Denn nach der Hinrunde haben die Störche als Tabellenführer satte 15 Punkte Vorsprung auf die Knappen.

Ex-Schalker mit Saison seines Lebens

Und Becker spielt die Saison seines Lebens. In der Hinrunde stand er 13 Mal auf dem Rasen, die anderen vier Spiele verpasste er aufgrund von Verletzungen oder Krankheit. Dabei erzielte der Rechtsverteidiger, der auch für Rot-Weiss Essen spielte, drei Tore. Das sind bereits jetzt so viele wie in der gesamten letzten Saison. Zuletzt traf er beim überzeugenden 3:0 gegen Hannover 96 am letzten Spieltag vor der Winterpause. Zudem bereitete er bei diesem Spiel einen Treffer vor.

„Sehr geile Hinrunde mit einem perfekten Abschluss“, schrieb Becker nun auf Instagram. „Fühlt sich super an. Stolz auf dieses Team.“ Mit Steven Skrzybski, der ebenfalls S04-Fan ist, Timon Weiner und Lewis Holtby spielt eine ganze Reihe ehemaliger Schalker in Kiel. Sie alle dürfen von der Bundesliga träumen. Aktuell sind sie jedenfalls dem Aufstieg ein ganzes Stück näher als ihr ehemaliger Verein aus Gelsenkirchen.

