Tedesco warnt Schalke vor 2. Liga: „Man muss Eier haben“

Moskau. Trainer Domenico Tedesco hat seinen ehemaligen Klub FC Schalke vor der 2. Bundesliga gewarnt. Denn dort ist körperliche Robustheit gefragt.

Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass den FC Schalke 04 im Falle des Abstiegs aus der Fußball-Bundesliga eine ganz andere Welt erwartet. Finanziell – aber auch sportlich. Trainer Domenico Tedesco hat seinen ehemaligen Klub nun vor der 2. Fußball-Bundesliga gewarnt. „Man muss gut scouten und die Talente identifizieren. Es braucht Robustheit“, sagte der 35-Jährige, derzeit Coach von Spartak Moskau, der Sportbild: „Aber vor allem muss man in dieser Liga Eier und Mentalität haben. Sonst wird man aufgefressen.“

Tedesco, der als Trainer mit Erzgebirge Aue Zweitliga-Erfahrung gesammelt hatte, will sich zur prekären Lage der Königsblauen allerdings nicht äußern: „Was Schalke betrifft, habe ich eine grundsätzliche Haltung. Das ist mein Ex-Verein, und ich mag es nicht, wenn sich Ex-Trainer ausführlich zu Wort melden. Vor allem nicht, wenn es schlecht läuft.“ Schalke droht als Tabellenschlusslicht mit nur zehn Punkten nach 27 Spielen der Abstieg.

Goretzka nennt Ex-Schalke-Trainer „sehr wichtig für mich“

Tedesco hatte nach seinem Abschied von Schalke 2019 den Trainerposten bei Spartak Moskau übernommen. Mit dem russischen Rekordmeister liegt er nach 24 Spielen auf Rang zwei, vier Punkte hinter Spitzenreiter Zenit St. Petersburg. Die Meisterschaft wäre „eine brutal schöne Geschichte“, aber „Träumereien“ seien verboten, sagte Tedesco. Bereits im Dezember hatte der Ex-Schalker angekündigt, Moskau nach Ablauf seines Vertrages am Saisonende verlassen zu wollen.

Tedesco wird auch nach seinem Aus auf Schalke noch immer sehr geschätzt bei den Königsblauen. Zuletzt hatte Nationalspieler Leon Goretzka über prägende Trainer gesprochen. Da fiel auch der Name des ehemaligen Schalke-Trainers. „Domenico Tedesco“, sagte Leon Goretzka, „war definitiv ein sehr wichtiger Trainer für mich, als ich auf Schalke war. Er hat mir taktisch viel beigebracht, und wir hatten eine sehr erfolgreiche Zeit zusammen. Wir waren Vizemeister bei Schalke.“ Leon Goretzka, der in Bochum geboren ist, hat für den FC Schalke 04 zwischen 2013 und 2018 insgesamt 147 Pflichtspiele absolviert (19 Tore) und ist während dieser Zeit zu einem vielversprechenden Mittelfeld-Spieler nicht nur in Deutschland, sondern in Europa geworden. (fs)