Tasmania vor Schalke: Die längsten Sieglos-Serien der Bundesliga

Essen. Dem FC Schalke 04 droht am Samstag ein Negativrekord. Bei einem weiteren Spiel ohne Sieg schließt S04 zu Tasmania Berlin auf. Eine Übersicht.

Historisch schlecht. Dem FC Schalke 04 droht am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim die Einstellung des Negativrekords von Tasmania Berlin. Der Hauptstadtclub konnte in der Saison 1965/66 31 Bundesliga-Partien in Serie nicht gewinnen - Schalke fehlt zu dieser Marke saisonübergreifend nur noch ein siegloses Spiel. Zum Sieglos-Rekord innerhalb einer Saison fehlen den Königsblauen dagegen noch einige Partien, bislang sind es 14 Begegnungen, die Schalke in der Spielzeit 2020/21 nicht gewonnen hat. (dpa)

Die längsten auch saisonübergreifenden Sieglos-Serien in der Fußball-Bundesliga: