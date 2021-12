Talentierteste Spieler? Für Keller waren es zwei Schalker

Gelsenkirchen. Jens Keller sah schon als Schalke-Trainer das Potenzial: Leroy Sané spielt eine herausragende Hinrunde beim FC Bayern, Leon Goretzka ist gesetzt.

Die letzte Nachricht, die Leroy Sané über die Sozialen Netzwerke sendete, war eine Bilanz des letzten Auftritts seines FC Bayern. „Gutes letztes Spiel des Jahres“, schrieb der 25-Jährige auf Twitter, und damit war nach dem 4:0 gegen den VfL Wolfsburg mit einem Sané-Tor ja auch schon alles gesagt. Gesprochen wurde in den darauffolgenden Tagen noch viel über Leroy Sané – darüber, dass der Ex-Schalker eine grandiose Hinrunde gespielt hatte. Sky-Experte Lothar Matthäus kürte Sané gar zum Spieler der Hinrunde, und ein alter Bekannter aus Zeiten des FC Schalke 04 sah sich bestätigt: Die talentiertesten Spieler, mit denen er je gearbeitet hat? "Leon Goretzka – und Leroy Sané."

Es war Jens Keller, der in einem Sportbild-Interview jüngst auch über seine Zeit auf Schalke (2012 bis 2014) gesprochen hatte. In dieser Phase kam Goretzka vom VfL Bochum nach Schalke und auch Sané gab unter Keller sein Debüt in der Bundesliga. „Sie sind schon damals hervorgestochen. Ich finde es schön, welchen Weg sie gegangen sind“, sagte der 51-jährige Keller.

„Schalke war etwas Besonderes“

Unter Keller waren die jungen Max Meyer, Kaan Ayhan und Sead Kolasinac Stammspieler auf Schalke, Sané kam als Spieler aus dem jüngeren A-Jugendjahrgang hinzu und debütierte im April 2014. Ohnehin hatte Keller als Jugendtrainer auf Schalke begonnen, ehe er im Dezember 2012 nach der Beurlaubung von Huub Stevens die erste Mannschaft übernahm. Keller: „Schalke war etwas Besonderes, wir sind zweimal in die Champions League eingezogen. Vor allem darf man nicht vergessen, dass unsere Mittel damals begrenzt waren, wir auf viele junge Spieler gesetzt haben.“

Nun sind Goretzka und Sané Leistungsträger beim FC Bayern. Goretzka schon länger, zuletzt fehlte er aber wegen anhaltender Probleme an der Patellasehne. Die eigentliche Überraschung aber ist Leroy Sané, der nach einer mäßigen ersten Bayern-Spielzeit nun unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann eine starke Leistung nach der nächsten zeigt. Fünf Tore und fünf Vorbereitungen erzielte er der Hinrunde, stand in allen 17 Bundesligaspielen auf dem Rasen. Auch in der Champions League hatte der Flügelstürmer große Momente, fünf Tore in sechs Partien stehen auf dem Konto des Nationalspielers. Einer der talentiertesten Spieler, die er je trainierte? Keller hatte Sanés Potenzial auf Schalke früh erkannt. (fs)

