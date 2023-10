FC Schalke 04 Taktik, Spieler: So geht Geraerts sein erstes Schalke-Spiel an

Gelsenkirchen. Schalke 04 reist ohne vier Spieler am Sonntag zum Karlsruher SC. Der neue Trainer Karel Geraerts verrät, was ihm besonders wichtig sein wird.

Die Fans des FC Schalke 04 werden beim Auswärtsspiel gegen den Karlsruher SC am Sonntag (13.30 Uhr) genau hinschauen, was Karel Geraerts macht: Für den neuen Trainer der Königsblauen steht das Debüt in der 2. Bundesliga an, mit einem Sieg könnte Schalke den KSC sogar überholen und den Relegationsplatz 16 verlassen. Wie Geraerts seine Mannschaft für das wichtige Spiel einstellt, wird vorab in der Pressekonferenz beantwortet, zu der es hier den Live-Ticker gibt.

Die Spieltags-PK läuft: Was Karel Gerarts zu Schalke 04 und Karlsruhe sagt, können Sie hier mitlesen.

13.36 Uhr: Mit etwas Verspätung geht es nun los, Karel Geraerts sitzt auf dem Podium in der Veltins-Arena und erwartet die ersten Fragen. Der neue Trainer wird in englischer Sprache antworten.

13.38 Uhr: Wer spielt am Sonntag im Tor? "Für mich ist es noch zu früh, das zu beantworten." In der Trainingswoche habe er drei hart trainierende Torhüter - Justin Heekeren, Ralf Fährmann und Michael Langer - auf dem Platz gesehen. "Alle haben eine gute Qualität. Jeder startet von Null, jeder hat die Chance."

13.39 Uhr: Geraerts erklärt, ob es für ihn wichtig ist, dass der Torhüter auch Fußball spielen kann: "Das ist sehr wichtig. Im modernen Fußball brauchen sie mehr Qualitäten, als sie nur auf der Torlinien zu haben. Sie müssen mental und im eins gegen eins stark sein. Im Training habe ich von allen dreien gute Dinge gesehen. Es wird eine schwierige Entscheidung für mich - aber ich fühle mich gut damit." Möglich, dass er am Samstag die Entscheidung den Spielern bekannt geben wird.

13.41 Uhr: Wer fällt aus? Cedric Brunner ist weiter defnitiv raus. Kenan Karaman ist gelb-rot-gesperrt, dazu die Langzeitverletzten Marius Müller und Leo Greiml. "Der Rest des Teams wird zur Verfügung stehen."

13.42 Uhr: Welches System wird er spielen lassen? "Ich habe es bereits mehr oder weniger im Kopf, wie wir spielen. Das war am Montag noch anders. Ich habe einen ordentlichen Fortschritt im Training gesehen, wie wir Fußball spielen wollen. Die Spieler nehmen die Infos gut auf. Das Wichtigste ist für mich die Siegermentalität."

13.44 Uhr: Über den Gegner Karlsruhe: "Sie haben nicht genügend Punkte gesammelt, wie gewünscht waren. Ich sehe bei Kalrsruhe die klare Idee des Trainers. Sie wissen, was sie wollen - das ist schon sehr gut. Sie haben ein neues Stadion, die Atmosphäre wird sehr gut. Sie warten jetzt nur auf Schalke. Es wird ein großes Spiel für uns."

13.46 Uhr: Wie geht er mit Assan Ouedraogo um? "Assan ist ein sehr guter Spieler, ein großes Talent. Ich höre viel über ihn, Gerüchte über Interesse von anderswo. Das ist normal. Für mich ist das Wichtigste, gut mit ihm zu kommunizieren, damit er sich gut fühlt. Und auch ihm zu helfen, ihn zu führen auf seiner Reise. Vergesst nicht, er ist noch jung, viel prasselt auf ihn ein."

13.49 Uhr: Welchen Fußball möchte er am Sonntag sehen? Gerarts: "Ich will zunächst mal ein Team sehen. Die Siegermentalität ist die Voraussetzung, es ist der Start von allem. Das müssen wir kreieren, die Gier, das Spiel zu gewinnen. Ich habe den Spielern gesagt: Vielleicht brauchen wir noch einige Zeit, so zu spielen, wie wir wollen. Aber wir werden in dieser Zeit keine Ausreden haben, ein Spiel nicht zu gewinnen - selbst wenn wir wissen, dass wir noch einiges aufbauen müssen."

13.51 Uhr: Mike Büskens und Matthias Kreutzer werden am Sonntag neben ihm auf der Trainerbank sitzen. Warum? "Für mich war es komisch zu hören, dass sie nicht auf der Bank waren für so lange Zeit. Es ist eine logische Entscheidung. Beide sind gute Trainer, beide kennen den Fußball. Und wie ich gleich zu Beginn sagte: Ich kann es nicht alleine richten, ich brauche mein Team um mich. Sie sind sehr wichtig für mich."

13.53 Uhr: Ist Ibrahima Cissé ein Gewinner der bisherigen Zeit mit ihm als Trainer? "Er war in Gent, ich habe mich über ihn informiert", sagt Geraerts. "Die letzten zehn Tage habe ich mit eigenen Augen ihn beobachten können. Er hat Qualitäten. Ich hatte 25 Spieler in der Woche auf dem Trainingsplatz, sie pushen sich gegenseitig."

13.54 Uhr: Gegen Almelo spielte Derry Murkin auf der rechten Seite. Eine gute Idee auch für Sonntag? "Das kann sein. Ich mag es, Spieler auf unterschiedlichen Positionen zu sehen. Derry hat einen großen Kampfgeist, das mag ich. Es wird viele schwierige Entscheidungen für mich für Sonntag geben. 22 Spieler sind fit - und wir reden noch nicht über die Torhüter. Es wird Enttäuschungen geben. Im Fußball musst du enttäuscht sein, wenn du nicht spielst. Wichtig ist zu sehen, wie sie reagieren. Ich brauche jeden meiner Spieler. Das wird entscheiden, wie erfolgreich wir sein werden. Wenn wir keine Einheit sind, werden wir nicht erfolgreich sein. Diese Energie werden ich, so gut es geht, schützen. Das Team ist das Wichtigste. Ich werde jedem Spieler helfen, mit ihm sprechen und ihm zuhören, ihm Lösungen geben. Fußball ist Emotionen, manchmal bist du glücklich, manchmal nicht. Es ist Sport auf dem höchsten Level - da muss man mental stark sein."

13.57 Uhr: Wer stürmt? Sebastian Polter oder Simon Terodde? Karel Geraerts lacht: "Das werden wir Sonntag sehen. Das verrate ich doch nicht hier, ich spreche erst mit den Spielern." Simon Terodde bleibt aber auf jeden Fall Kapitän der Schalker.

13.58 Uhr: Das war's von der ersten Pressekonferenz vor einem Zweitligaspiel des FC Schalke 04 mit Karel Geraerts als Trainer. Sonntag wird um 13.30 Uhr dann beim Karlsruher SC gespielt.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04