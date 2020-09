Suche auf Schalke beendet: Manuel Baum wird neuer Trainer

Gelsenkirchen. Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat einen neuen Trainer gefunden. Manuel Baum wird die Nachfolge von David Wagner antreten.

Die Trainersuche auf Schalke ist beendet. Der bisherige DFB-Nachwuchscoach Manuel Baum wird nach Informationen dieser Redaktion Nachfolger von David Wagner beim Fußball-Bundesligisten. Lediglich die Unterschrift fehlt - ein überschaubares Restrisiko. Zuerst hatte die Sportschau darüber berichtet. Der 41-Jährige könnte bereits am Mittwoch das Training der S04-Profis leiten. Eine offizielle Vorstellung soll im Laufe des Tages folgen.

Der Revierclub hatte sich am Sonntag nach saisonübergreifend 18 sieglosen Spielen in Serie von Wagner getrennt. Am Samstag spielt der Tabellenletzte bei RB Leipzig (18.30 Uhr). Baum trainiert derzeit die U18-Nationalmannschaft. Zwischen Dezember 2016 und April 2019 war er Cheftrainer des FC Augsburg.

Als weitere Kandidaten bei Schalke waren zuletzt Dimitrios Grammozis und Mark van Bommel gehandelt worden. (fs)