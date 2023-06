Start beim Hamburger SV: Das sagt Schalkes Sportdirektor

Gelsenkirchen. Wie vor zwei Jahren startet Schalke in der 2. Liga gegen Hamburg – diesmal auswärts. Schalkes Sportdirektor Hechelmann über das Auftaktprogramm.

Der Spielplan für die Saison in der 2. Bundesliga steht, der FC Schalke 04 trifft zum Auftakt in die Spielzeit 2023/24 auf den Hamburger SV – wie zum Auftakt der vorletzten Zweitliga-Saison. Diesmal ist der HSV der Gastgeber. Die Partie am Freitag, 28. Juli (20.30 Uhr, Volksparkstadion), ist das Auftaktspiel der neuen Saison.

Gegner im ersten Heimspiel ist am Wochenende 4. bis 6. August der 1. FC Kaiserslautern, am Spieltag darauf geht es auswärts zu Eintracht Braunschweig.

Schalke 04: „Gleich zu Beginn eine große Herausforderung“

Die erste Reaktion kam von Schalkes Sportdirektor André Hechelmann: „Dass wir mit unserem Spiel die Liga eröffnen, macht den Start in die neue Saison noch einmal reizvoller. Der Auftakt gegen den HSV ist gleich zu Beginn eine große Herausforderung, auf die wir uns sehr freuen.“

Die Aufstiegssaison 2021/22 hatte für die Königsblauen ebenfalls gegen den Hamburger SV begonnen. Im Juli 2021 unterlagen die Schalker in der Veltins-Arena mit 1:3 – nach Simon Teroddes frühem Führungstreffer holten die Hamburger durch Tore von Robert Glatzel, Moritz Heyer und Bakery Jatta die drei Punkte.

Letzter Spieltag: Auswärtspartie bei der SpVgg Greuther Fürth

Der 34. Spieltag führt den FC Schalke 04 am Sonntag, 19. Mai 2024 (Anstoß 15.30 Uhr), zur SpVgg Greuther Fürth. Aber jetzt richten sich alle Blicke der Schalke erst einmal auf die Vorbereitung und den Start in die Zweitliga-Saison: „Wir sind diese Woche mit dem Ziel in die Vorbereitung gestartet, am ersten Spieltag bestmöglich vorbereitet anzutreten. Dafür werden wir in den kommenden Wochen auf und neben dem Platz alles investieren.“

Kaiserslautern und Braunschweig sind die nächsten Gegner nach dem Auftaktwochenende. Hechelmann: „Beim Blick auf die Gegner wird insgesamt schnell klar, wie ausgeglichen und wie attraktiv diese Liga ist. Wir freuen uns auf die Duelle gegen Traditionsvereine wie Kaiserslautern oder Braunschweig, die an den Spieltagen nach unserem Eröffnungsspiel gegen den HSV folgen.“

André Hechelmann, Sportdirektor des FC Schalke 04. Foto: Tim Rehbein / dpa

Zeitgenau werden die Spiele jeweils einige Wochen vorher angesetzt, bisher steht nur der Termin für das Auftaktspiel sowie die Ansetzung des 34. Spieltags fest.

Der Ticketverkauf der Schalker beginnt am 6. Juli um 10 Uhr. Die Informationen dazu gibt es in den kommenden Tagen auf schalke04.de

Die Spiele des FC Schalke 04 in der 2. Fußball-Bundesliga 2023/24

28.7. 20.30 Uhr HSV – Schalke (Eröffnungsspiel der Saison)

HSV – Schalke (Eröffnungsspiel der Saison) 4. – 6.8. Schalke – Kaiserslautern

Schalke – Kaiserslautern 18. – 20.8. Braunschweig – Schalke

Braunschweig – Schalke 25. – 27.8. Schalke – Kiel

Schalke – Kiel 1. – 3.9. Wiesbaden – Schalke

Wiesbaden – Schalke 15. – 17.9. Schalke – Magdeburg

Schalke – Magdeburg 22. – 24.9 . St Pauli – Schalke

. St Pauli – Schalke 29.9 – 1.10. Paderborn – Schalke

Paderborn – Schalke 6. – 8.10. Schalke – Hertha

Schalke – Hertha 20. – 22.10. Karlsruhe – Schalke

Karlsruhe – Schalke 27. – 29.10. Schalke – Hannover

Schalke – Hannover 3. – 5.11. Nürnberg – Schalke

Nürnberg – Schalke 10. – 12.11. Schalke – Elversberg

Schalke – Elversberg 24. – 26.11. Düsseldorf – Schalke

Düsseldorf – Schalke 1. – 3.12. Schalke – Osnabrück

Schalke – Osnabrück 8. – 10.12. Rostock – Schalke

Rostock – Schalke 15. – 17.12. Schalke – Fürth

Schalke – Fürth 19. – 21.1. Schalke – HSV

Schalke – HSV 26. – 28.1. Kaiserslautern – Schalke

Kaiserslautern – Schalke 2. – 4.2. Schalke – Braunschweig

Schalke – Braunschweig 9. – 11.2. Kiel – Schalke

Kiel – Schalke 16. – 18.2. Schalke – Wiesbaden

Schalke – Wiesbaden 23. – 25.2. Magdeburg – Schalke

Magdeburg – Schalke 1. – 3.3. Schalke – St Pauli

Schalke – St Pauli 8. – 10.3. Schalke – Paderborn

Schalke – Paderborn 15. – 17.3. Hertha – Schalke

Hertha – Schalke 30. – 31.3. Schalke – Karlsruhe

Schalke – Karlsruhe 5. – 7.4. Hannover – Schalke

Hannover – Schalke 12. – 14.4. Schalke – Nürnberg

Schalke – Nürnberg 19. – 21.4. Elversberg – Schalke

Elversberg – Schalke 26. – 28.4. Schalke – Düsseldorf

Schalke – Düsseldorf 3. – 5.5. Osnabrück – Schalke

Osnabrück – Schalke 10. – 12.5. Schalke – Rostock

Schalke – Rostock So. 19.5. 15.30 Uhr Fürth – Schalke

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04