Stadt bestätigt: Schalke gegen Stuttgart wird zum Geisterspiel

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 muss im kommenden Bundesliga-Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (Freitag, 20.30 Uhr/DAZN) vor leeren Zuschauerrängen auflaufen. Dies hat die Stadt Gelsenkirchen gegenüber dieser Redaktion bestätigt und verwies dabei auf die Corona-Schutzverordnung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen.

Dort heißt es, dass keine Zuschauer zugelassen werden dürfen, wenn die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen bei über 35 liegt. In Gelsenkirchen lag dieser am Dienstag bei 140,2 (RKI, 27.10., 00.00 Uhr).

Trotz des hohen Wertes hatte Schalke 04 am Montagnachmittag bekannt gegeben, dass sie am Freitag mit 300 Zuschauern in der Arena planen. So viele waren es auch im vergangenen Heimspiel gegen Union Berlin (1:1) am 18. Oktober. Die Stadt Gelsenkirchen zeigte sich von diesen Plänen überrascht und wird den Klub auf die behördlichen Richtlinien hinweisen.(fs)