St. Pauli - Schalke: Als ein Becherwurf für einen Eklat sorgte

Gelsenkirchen. Das letzte Pflichtspiel zwischen Schalke und St. Pauli endete mit einem Spielabbruch. Wir blicken zurück auf den Becherwurf aus dem Jahr 2011.

Erstmals seit zehn Jahren treffen der FC St. Pauli und Schalke 04 an diesem Samstag wieder in einem Pflichtspiel aufeinander. Spieler wie Raúl, Manuel Neuer oder Benedikt Höwedes standen damals für die Königsblauen auf dem Rasen am Millerntor. Auf der anderen Seite trug Gerald Asamoah das Trikot der Kiez-Kicker. Gesprochen wurde nach dem Spiel am Abend des 1. Aprils 2011 aber kaum über das erste Bundesligator des damals 17 Jahre alten Supertalents Julian Draxler. Im Fokus war Thorsten Schiffner – der Schiedsrichter-Assistent.

Schiffner nämlich war der Grund für einen Abbruch des Bundesliga-Duells. Genauer: Ein voller Bierbecher, der in der 87. Minute des Spiels im Nacken des Unparteiischen gelandet war. Er ging zu Boden und Schiedsrichter Deniz Aytekin entschied wenige Minuten später, die Begegnung abzubrechen. Vom DFB-Sportgericht wurden die Schalker im Anschluss zum 2:0-Sieger erklärt.

Draxler und Raúl treffen für Schalke 04

2:0 lautete auch der Spielstand als Schiffner vom Becher getroffen wurde. Der spanische Altstar Raúl und eben Draxler trafen für die Königsblauen in einer hitzigen Begegnung unter Flutlicht. Hitzig war es, weil der Großteil der Pauli-Fans mit den Entscheidungen des Schiedsrichters nicht einverstanden gewesen war. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Jan-Philipp Kalla wurde Aytekin minutenlang ausgepfiffen. Münzen und Becher flogen immer wieder in Richtung des Schiedsrichtergespanns. „Wir hatten überhaupt keinen Spielraum“, sagte Schiri Aytekin damals. Als Fin Bartens dann zehn Minuten vor dem Abpfiff Rot für ein Foul an Jefferson Farfàn gesehen hat, kochte das Stadion am Millerntor. Bis zum Becherwurf.

„Diese Aktion allein reichte völlig aus für den Spielabbruch“, rechtfertige Aytekin damals seine Entscheidung. Das sahen selbst die Verantwortlichen des FC St. Pauli so. Der damalige Sportdirektor Helmut Schulte entschuldigte sich nach Abpfiff bei Thorsten Schiffner. Torwart Benedikt Pliquett gab zu: „Das wirft ein ganz schlechtes Licht auf uns.“ Trainer Holger Stanislawski sagte: „So was darf im Fußballstadion nicht passieren.“

DFB bestraft den FC St. Pauli

Für St. Pauli bedeutete der Becherwurf-Eklat nicht nur einen gewaltigen Imageverlust, sondern auch einen finanziellen Schaden. Nachdem das DFB-Sportgericht zunächst ein Geisterspiel als Strafe ausgesprochen hatte, wurde das Urteil noch einmal revidiert. So mussten die St. Paulianer ihr erstes Heimspiel nach dem Abstieg in der darauffolgenden Zweitligasaison mindestens 50 Kilometer von Hamburg entfernt austragen. Für den Klub bedeutete das ein Einnahmeverlust von mehr als 400.000 Euro. (rha)

