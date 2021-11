St. Pauli profitiert von Schalkes Ex-Trainer David Wagner

Hamburg. Der ehemalige Schalker Guido Burgstaller denkt noch nicht an Aufstieg mit dem FC St. Pauli. Er sagt aber: „Bis jetzt haben wir es gutgemacht.“

Guido Burgstaller befindet sich dort, wo der FC Schalke 04 gerne wäre: auf dem Thron der 2. Fußball-Bundesliga. Dass der 32-jährige Österreicher im Sommer 2020 vom damaligen Coach der Königsblauen, David Wagner, aussortiert wurde, erwies sich für den FC St. Pauli als Glücksfall.

„Wenn wir konstant bleiben, können wir viele Dreier holen“, hat Guido Burgstaller im Gespräch mit der Hamburger Morgenpost gesagt. Zehn Tore in zwölf Spielen sind St. Paulis Nummer 9 bislang gelungen. Eine persönliche Saisonmarke hat er sich allerdings nicht gesetzt. „Solche Erwartungen hatte ich vielleicht, als ich jung war“, sagt er, „aber das mache ich schon lange nicht mehr. Wenn du als Team gut bist, dann performt auch jeder gut“, meint Guido Burgstaller.

Der FC St. Pauli liegt vier Punkte vor dem FC Schalke 04

Und weil er schon so viel erlebt und erfahren hat, will der ehemalige Nationalspieler Österreichs auch noch gar nicht über den Aufstieg mit dem FC St. Pauli philosophieren, der 26 Zähler hat und damit einen von Jahn Regensburg, zwei vor dem SC Paderborn 07 und vier vor dem Tabellenfünften FC Schalke 04 liegt – und eine Partie weniger absolviert hat. „Nach 30 Spieltagen können wir darüber reden“, sagt Guido Burgstaller. „Bis jetzt haben wir es gutgemacht, aber es ist kein Selbstläufer dabei. Am Wochenende hat man ja schon wieder überraschende Ergebnisse gesehen.“

Obwohl es für ihn momentan bei Kiezklub ausgezeichnet läuft, verschwendet Guido Burgstaller keinen Gedanken daran, seine Entscheidung von 2019 zu revidieren, als er aus der österreichischen Nationalmannschaft zurückgetreten ist. „Den Schritt habe ich damals bewusst gemacht“, sagt der 25-malige Nationalspieler (zwei Tore). „Für mich ist es wichtig, auch mal runterzukommen, den Körper ein bisschen zu schonen – und eben mit der Familie und nicht zum Fußball nach Österreich zu reisen.“

