Sponsor Veltins bleibt Schalke auch bei Abstieg treu

Gelsenkirchen. Gute Nachrichten für Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04. Der Arena-Sponsor Veltins bleibt den Königsblauen auch bei einem Abstieg treu.

Die sportliche Talfahrt des FC Schalke 04 ist wohl nicht mehr aufzuhalten. Zumindest nicht in dieser Saison. Bei einem Rückstand von 13 Punkten auf den Relegationsplatz ist es nur noch eine Frage des Zeitpunkts, wann der Abstieg in die 2. Bundesliga feststehen wird. Im Hintergrund wird bereits für die 2. Liga geplant. Positiv aus Sicht der Schalker: Einer der wichtigsten Sponsoren bleibt dem Klub auch im Abstiegsfall erhalten. Die Brauerei Veltins bleibt auch in den nächsten Jahren treu an der Seite des FC Schalke 04. Das gab der designierte Bundesliga-Absteiger am Mittwoch bekannt. „Den Traditionsclub und unser Haus verbindet eine lange, gemeinsame Wegstrecke, der Höhen und Tiefen nichts anhaben konnten“, sagt Veltins-Generalbevollmächtigter Michael Huber. „Wir möchten im nächsten Jahr mit dem FC Schalke 04 und seinen Fans unsere 25-jährige Partnerschaft feiern!“.

Auch Schalke-Vorstand Alexander Jobst wird in der Mitteilung des Vereins zitiert: „Die Zusammenarbeit mit Veltins basiert schon immer in jeder Beziehung auf größtem Vertrauen, sowohl persönlich als auch inhaltlich. Unsere sehr offenen Gespräche der letzten Wochen waren durch große Verlässlichkeit geprägt. Das starke und langfristige Bekenntnis von Veltins zum jetzigen Zeitpunkt freut uns sehr.“

Schalke und Veltins arbeiten seit 24 Jahren zusammen

Veltins und der FC Schalke 04 hatten bereits frühzeitig den Namensrechtsvertrag für die Veltins-Arena bis 2027 verlängert. Gleichzeitig bleiben auch die Ausschankrechte im königsblauen Wohnzimmer in den Händen der Premium-Brauer. Bereits seit 24 Jahren arbeiten Veltins und Schalke zusammen, die im Juli 2005 in der Übernahme der Namensrechte für das königsblaue Zuhause gipfelte. (fs mit dpa)