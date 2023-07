Spielplan da: Schalkes U23 startet gegen Teroddes Ex-Klub

Gelsenkirchen. Die neue Saison in der Regionalliga West beginnt am 28. Juli mit einem „Kracher“. Für Schalkes U23 fängt die Spielzeit mit einem Heimspiel an.

Der Spielplan ist raus für die Fußball-Regionalliga West – die Saison 2023/24 beginnt mit einem Duell zweier Aufstiegsfavoriten, einem „Kracher“. Freitagabend, 28. Juli, empfängt der TSV Alemannia Aachen den Wuppertaler SV.

Die übrigen 16 Mannschaften starten einen Tag später, am Samstag, 29. Juli, in die neue Saison. Die U23 des FC Schalke 04 empfängt in ihrem ersten Saisonspiel den 1. FC Bocholt und trifft damit auf die Mannschaft des Vereins, in dem Simon Terodde, Stürmer der Zweitliga-Profis, als gebürtiger Bocholter auch einmal eine Saison lang gespielt hat. An diesem Donnerstag bestreiten die Profis ihr zweites Testspiel dieser Vorbereitung in Bocholt (zum Livestream geht es hier).

Die weiteren Gegner des Teams um Trainer Jakob Fimpel sind der 1. FC Düren (A/5. August), Wuppertaler SV (H/12. August) und Borussia Mönchengladbach U23 (A/19. August) sowie Alemannia Aachen (A/26. August). Die Rückrunde beginnt für die Schalker U23 am Samstag, 2. Dezember, mit dem Auswärtsspiel beim 1. FC Bocholt.

Das letzte Punktspiel des Kalenderjahres bestreiten die Schalker am Samstag, 9. Dezember, gegen den 1. FC Düren. Nach der Pause über den Jahreswechsel geht es dann ab dem 3. Februar 2024 weiter.

Fußball-Regionalliga West 2023/24: Spiele bis Jahresende

1. Spieltag

Freitag, 28.07.

TSV Alemannia Aachen - Wuppertaler SV

Samstag, 29.07.

SC Wiedenbrück SC - Rot-Weiß Oberhausen

SC Paderborn 07 U23 - FC Gütersloh

FC Wegberg-Beeck - Fortuna Düsseldorf U23

1. FC Köln U23 - SC Fortuna Köln

SV Rödinghausen - Rot Weiss Ahlen

FC Schalke 04 U23 - 1. FC Bocholt

Borussia Mönchengladbach U23 - 1. FC Düren

SSVg Velbert - SV Lippstadt

2. Spieltag

Samstag, 05.08.

1. FC Düren - FC Schalke 04 U23

1. FC Bocholt - SV Rödinghausen

Rot Weiss Ahlen - 1. FC Köln U23

SC Fortuna Köln - FC Wegberg-Beeck

Fortuna Düsseldorf U23 - SC Paderborn 07 U23

FC Gütersloh - SC Wiedenbrück

SC Rot-Weiß Oberhausen - SSVg Velbert

SV Lippstadt - Alemannia Aachen

Wuppertaler SV - Borussia Mönchengladbach U23

Jakob Fimpel, der Trainer der U23 des FC Schalke 04. Foto: InGo Otto / FUNKE Foto Services

3. Spieltag

Samstag, 12.08.

Alemannia Aachen - Borussia Mönchengladbach U23

SC Wiedenbrück - Fortuna Düsseldorf U23

SC Paderborn 07 U23 - SC Fortuna Köln

SC Wegberg-Beeck - Rot Weiss Ahlen

1. FC Köln U23 - 1. FC Bocholt

SV Rödinghausen - 1. FC Düren

FC Schalke 04 U23 - Wuppertaler SV

SV Lippstadt SC - Rot-Weiß Oberhausen

SSVg Velbert - FC Gütersloh

4. Spieltag

Samstag, 19.08.

1. FC Düren - 1. FC Köln U23

1. FC Bocholt - FC Wegberg-Beeck

Rot Weiss Ahlen - SC Paderborn 07 U23

SC Fortuna Köln - SC Wiedenbrück

Fortuna Düsseldorf U23 - SSVg Velbert

FC Gütersloh SV - Lippstadt

SC Rot-Weiß Oberhausen - Alemannia Aachen

Borussia Mönchengladbach U23 - FC Schalke 04 U23

Wuppertaler SV - SV Rödinghausen

5. Spieltag

Samstag, 26.08.

Alemannia Aachen - FC Schalke 04 U23

SC Wiedenbrück - Rot Weiss Ahlen

SC Paderborn 07 U23 - 1. FC Bocholt

FC Wegberg-Beeck - 1. FC Düren

1. FC Köln U23 - Wuppertaler SV

SV Rödinghausen - Borussia Mönchengladbach U23

SC Rot-Weiß Oberhausen - FC Gütersloh

SV Lippstadt Fortuna - Düsseldorf U23

SSVg Velbert - SC Fortuna Köln

6. Spieltag

Samstag, 02.09.

1. FC Düren - SC Paderborn 07 U23

1. FC Bocholt - SC Wiedenbrück

Rot Weiss Ahlen - SSVg Velbert

SC Fortuna Köln - SV Lippstadt

Fortuna Düsseldorf U23 - SC Rot-Weiß Oberhausen

FC Gütersloh - Alemannia Aachen

FC Schalke 04 U23 - SV Rödinghausen

Borussia Mönchengladbach U23 - 1. FC Köln U23

Wuppertaler SV - FC Wegberg-Beeck

7. Spieltag

Samstag, 16.09.

Alemannia Aachen - SV Rödinghausen

SC Wiedenbrück - 1. FC Düren

SC Paderborn 07 U23 - Wuppertaler SV

FC Wegberg-Beeck - Borussia Mönchengladbach U23

1. FC Köln U23 - FC Schalke 04 U23

FC Gütersloh - Fortuna Düsseldorf U23

SC Rot-Weiß Oberhausen - SC Fortuna Köln

SV Lippstadt - Rot Weiss Ahlen

SSVg Velbert - 1. FC Bocholt

8. Spieltag

Samstag, 23.09.

1. FC Düren - SSVg Velbert

1. FC Bocholt - SV Lippstadt

Rot Weiss Ahlen - SC Rot-Weiß Oberhausen

SC Fortuna Köln - FC Gütersloh

Fortuna Düsseldorf U23 - Alemannia Aachen

SV Rödinghausen - 1. FC Köln U23

FC Schalke 04 U23 - FC Wegberg-Beeck

Borussia Mönchengladbach U23 - SC Paderborn 07 U23

Wuppertaler SV - SC Wiedenbrück

9. Spieltag

Samstag, 30.09.

Alemannia Aachen - 1. FC Köln U23

SC Wiedenbrück - Borussia Mönchengladbach U23

SC Paderborn 07 U23 - FC Schalke 04 U23

FC Wegberg-Beeck - SV Rödinghausen

Fortuna Düsseldorf U23 - SC Fortuna Köln

FC Gütersloh - Rot Weiss Ahlen

SC Rot-Weiß Oberhausen - 1. FC Bocholt

SV Lippstadt - 1. FC Düren

SSVg Velbert - Wuppertaler SV

10. Spieltag

Samstag, 07.10.

1. FC Düren - SC Rot-Weiß Oberhausen

1. FC Bocholt - FC Gütersloh

Rot Weiss Ahlen - Fortuna Düsseldorf U23

SC Fortuna Köln - Alemannia Aachen

1. FC Köln U23 - FC Wegberg-Beeck

SV Rödinghausen - SC Paderborn 07 U23

FC Schalke 04 U23 - SC Wiedenbrück

Borussia Mönchengladbach U23 - SSVg Velbert

Wuppertaler SV - SV Lippstadt

11. Spieltag

Samstag, 14.10.

Alemannia Aachen - FC Wegberg-Beeck

SC Wiedenbrück - SV Rödinghausen

SC Paderborn 07 U23 - 1. FC Köln U23

SC Fortuna Köln - Rot Weiss Ahlen

Fortuna Düsseldorf U23 - 1. FC Bocholt

FC Gütersloh - 1. FC Düren

SC Rot-Weiß Oberhausen - Wuppertaler SV

SV Lippstadt - Borussia Mönchengladbach U23

SSVg Velbert - FC Schalke 04 U23

12. Spieltag

Samstag, 21.10.

1. FC Düren - Fortuna Düsseldorf U23

1. FC Bocholt - SC Fortuna Köln

Rot Weiss Ahlen - Alemannia Aachen

FC Wegberg-Beeck - SC Paderborn 07 U23

1. FC Köln U23 - SC Wiedenbrück

SV Rödinghausen - SSVg Velbert

FC Schalke 04 U23 - SV Lippstadt

Borussia Mönchengladbach U23 - SC Rot-Weiß Oberhausen

Wuppertaler SV - FC Gütersloh

13. Spieltag

Samstag, 28.10.

Alemannia Aachen - SC Paderborn 07 U23

SC Wiedenbrück - FC Wegberg-Beeck

Rot Weiss Ahlen - 1. FC Bocholt

SC Fortuna Köln - 1. FC Düren

Fortuna Düsseldorf U23 - Wuppertaler SV

FC Gütersloh - Borussia Mönchengladbach U23

SC Rot-Weiß Oberhausen - FC Schalke 04 U23

SV Lippstadt - SV Rödinghausen

SSVg Velbert - 1. FC Köln U23

14. Spieltag

Samstag, 04.11.

1. FC Düren - Rot Weiss Ahlen

1. FC Bocholt - Alemannia Aachen

SC Paderborn 07 U23 - SC Wiedenbrück

FC Wegberg-Beeck - SSVg Velbert

1. FC Köln U23 - SV Lippstadt

SV Rödinghausen - SC Rot-Weiß Oberhausen

FC Schalke 04 U23 - FC Gütersloh

Borussia Mönchengladbach U23 - Fortuna Düsseldorf U23

Wuppertaler SV - SC Fortuna Köln

15. Spieltag

Samstag, 11.11.

Alemannia Aachen - SC Wiedenbrück

1. FC Bocholt - 1. FC Düren

Rot Weiss Ahlen - Wuppertaler SV

SC Fortuna Köln - Borussia Mönchengladbach U23

Fortuna Düsseldorf U23 - FC Schalke 04 U23

FC Gütersloh - SV Rödinghausen

SC Rot-Weiß Oberhausen - 1. FC Köln U23

SV Lippstadt - FC Wegberg-Beeck

SSVg Velbert - SC Paderborn 07 U23

16. Spieltag

Samstag, 18.11.

Alemannia Aachen - 1. FC Düren

SC Wiedenbrück - SSVg Velbert

SC Paderborn 07 U23 - SV Lippstadt

FC Wegberg-Beeck - SC Rot-Weiß Oberhausen

1. FC Köln U23 - FC Gütersloh

SV Rödinghausen - Fortuna Düsseldorf U23

FC Schalke 04 U23 - SC Fortuna Köln

Borussia Mönchengladbach U23 - Rot Weiss Ahlen

Wuppertaler SV - 1. FC Bocholt

17. Spieltag

Samstag, 25.11.

1. FC Düren - Wuppertaler SV

1. FC Bocholt - Borussia Mönchengladbach U23

Rot Weiss Ahlen - FC Schalke 04 U23

SC Fortuna Köln - SV Rödinghausen

Fortuna Düsseldorf U23 - 1. FC Köln U23

FC Gütersloh - FC Wegberg-Beeck

Rot-Weiß Oberhausen - SC Paderborn 07 U23

SV Lippstadt - SC Wiedenbrück

SSVg Velbert - Alemannia Aachen

18. Spieltag

Samstag, 02.12.

Wuppertaler SV - Alemannia Aachen

Rot-Weiß Oberhausen - SC Wiedenbrück

FC Gütersloh - SC Paderborn 07 U23

Fortuna Düsseldorf U23 - FC Wegberg-Beeck

SC Fortuna Köln - 1. FC Köln U23

Rot Weiss Ahlen - SV Rödinghausen

1. FC Bocholt - FC Schalke 04 U23

1. FC Düren - Borussia Mönchengladbach U23

SV Lippstadt - SSVg Velbert

19. Spieltag

Samstag, 09.12.

FC Schalke 04 U23 - 1. FC Düren

SV Rödinghausen - 1. FC Bocholt

1. FC Köln U23 - Rot Weiss Ahlen

FC Wegberg-Beeck - SC Fortuna Köln

SC Paderborn 07 U23 - Fortuna Düsseldorf U23

SC Wiedenbrück - FC Gütersloh

SSVg Velbert - SC Rot-Weiß Oberhausen

Alemannia Aachen - SV Lippstadt

Borussia Mönchengladbach U23 - Wuppertaler SV

