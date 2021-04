Schalke 04 "Sollte Mahnmal an der Arena aufstellen": Schalke-Fans reagieren auf den Abstieg

Bielefeld/Gelsenkirchen. Schalkes Abstieg ist offiziell. Fans waren bei der Niederlage in Bielefeld nicht dabei - im Netz allerdings mangelte es nicht an Reaktionen.

Wochenlang wurde auf Schalke gezittert und gerechnet – jetzt ist es tatsächlich offiziell. Der so stolze Klub aus Gelsenkirchen muss den Gang in die 2. Fußball-Bundesliga antreten. Nach der 0:1-Niederlage bei Arminia Bielefeld kann S04 vier Spieltage vor dem Ende die Rettung nicht mehr schaffen. DSC-Stürmer Fabian Klos besiegelte die Schalker Pleite durch seinen Treffer.

Für die Schalker ist es ohne Zweifel ein schwarzer Tag in der langen Vereinsgeschichte. S04-Profis äußerten sich am Dienstagabend nicht. Bis auf Timo Becker verschwanden alle Spieler unmittelbar nach dem Abpfiff in die Kabine. Becker allerdings reagierte emotional und weinte auf der Ersatzbank.

Ein Bild, welches auch bei den Schalke-Fans für Diskussionen gesorgt hat. Aufgrund der Corona-Situation durften zwar keine Anhänger im Stadion sind - im Netz allerdings gab es unzählige Kommentare zum S04-Abstieg.

Und die Reaktionen auf den vierten Bundesligaabstieg der Schalker waren gemischt. Manch ein Fan reagierte nach Horror-Saison nur noch mit Gleichgültigkeit, andere mit Wut oder Trauer.

Wir haben einige der Netz-Reaktionen für Sie zusammengefasst:

Stilecht mit einer Niederlage gegen Bielefeld runtergehen. Nur der S04. Glück auf und wir sehen uns in Liga Numero Deux. Ich spüre tatsächlich nix mehr, weil seit einer gefühlten Ewigkeit klar. #S04 https://t.co/9faWI5DUEJ — Otto Redenkämper (@FensterRentner) April 20, 2021

Die Spieler interessiert es überhaupt nicht was sie #s04 angetan haben, der Abgang nach dem Spiel ist bezeichnend #DSCS04 — Batmops (@batmopsofficial) April 20, 2021

Ich dachte, ich hätte mich emotional distanziert. Ich dachte, ich wäre auf diesen Moment vorbereitet. Ich dachte, es würde mit nicht nahe gehen, wenn es rechnerisch besiegelt ist.



Ich merke gerade, dass ich falsch gedacht habe. #S04 — Philipp (@philipp_zlk) April 20, 2021

Kann mal bitte jemand Timo Becker in den Arm nehmen? — Sara04 💙 (@TheSaraBrand) April 20, 2021

Denkt ihr irgendeiner der Spieler weiß dass sie gerade absteigen? Wenn ja, wer? #S04 — Floyd (@floknoo) April 20, 2021

Ich fühle mich einfach leer und mies traurig #DSCS04 #S04 — Chr1stian.s04 (@Chr1stianS04) April 20, 2021

Besonders in dunklen Zeiten muss man zusammenhalten.



Kumpels, fahrt bald aus der Schacht aus. GLÜCK AUF! — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) April 20, 2021

Eine lange, schmerzhafte Reise ist für #Schalke 04 heute zu Ende gegangen.

Jetzt gilt es, einen neuen, positiven Weg mit unvorbelasteten Personen einzuschlagen.

All das wird maßgeblich auf der #S04 MV 13.6.2021 bestimmt.

Gemeinsam in die Zukunft! — Jul (@julian_ze) April 20, 2021

Am nächsten Spieltag dann bitte nur noch Spieler aufstellen die für die zweite Liga eingeplant sind. Der Rest darf sich gerne nach einem neuen Verein umsehen. #S04 — jannik (@_DexterDT) April 20, 2021

Tränen sehe ich bei den jungen Spielern, bei Asamoah und Büskens. Sagt doch alles. #S04 — Sasha (@AtsutoUchi04) April 20, 2021

Ich bin froh wenn ich einige von diesen anti-fußballern nicht mehr im schalker trikot sehen muss. #s04 — Bini (@biniam93) April 20, 2021

Ich möchte euch alle loben, wie ihr jetzt mit dem Abstieg hier umgeht und euch gegenseitig aufmuntert. Wie Charly es sagte: „In schlechten Zeiten müsst ihr Schalker sein. In guten haben wir genug davon.“ Es wurde viel gestritten und diskutiert, jetzt muss #Schalke da durch! #S04 — Philipp Pachollek (@Philipp_Pacho) April 20, 2021

...ich hoffe inständig, dass sich die zukünftigen neuen vereine einiger spieler ganz genau anschauen, welche mentalitätsmonster sie da verpflichten.



oder besser nicht.#S04 — c a n (@caminya04) April 20, 2021

Dann wird der FC Schalke niemals untergehen... 💙🤍🥺 #S04 — melissa (@mlsswx) April 20, 2021

Können wir uns noch schnell alle darauf einigen, dass wir es "vorzeitig für die 2. Liga qualifiziert" nennen? #s04 #DSCS04 — Jakobusson (@jakobusson) April 20, 2021

Man sollte für das, was die letzten Jahre passiert ist, ein Mahnmal an der Arena mit den Namen aller Beteiligten aufstellen... #S04 #AbsteiGEr #DSCS04 — Okan 🍥 (@okan243c) April 20, 2021

Wenn eine gute Fee käme und ich drei Wünsche frei hätte, würde ich mir einen neuen Sportverantwortlichen, einen neuen Trainer und einen zu 100% ausgetauschten Kader wünschen. #S04 — Torsten Wieland (@TorstenWieland) April 20, 2021