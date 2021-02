Schalke-Vorstand Alexander Jobst steht in der Arena.

FC Schalke 04 So viel Geld erhält Schalke durch den Hagedorn-Deal

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 und sein Partner Hagedorn verlängern ihre Zusammenarbeit vorzeitig bis zum 30. Juni 2024. Dabei spielt die Liga keine Rolle.

Der FC Schalke 04 plant zweigleisig und hat die Zusammenarbeit mit seinem Partner Hagedorn bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Unabhängig davon, ob der Verein in Zukunft weiter in der 1. oder in der 2. Bundesliga spielen wird. „Das Sponsoring“, teilen die Königsblauen mit, „wurde sogar noch erweitert und die Summe aufgestockt.“