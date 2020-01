München. Der Münchener zelebrierte sein Tor zum 3:0 genau vor der S04-Kurve mit den Fans seines Ex-Klubs – und empfand nichts Schlimmes dabei.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

So verteidigt Leon Goretzka den Jubel vor den Schalke-Fans

Es sind ja die Momente, in denen Menschen mit nicht für den Profisport ausgelegten Körpern der Atem gefriert. Einem Sportler, hier einem Fußballer, gelingt ein außergewöhnliches Tor, er setzt zum Jubel an und rutscht auf den Knien über den glitschigen Rasen, ohne sich zu verletzen. Leon Goretzka hat genau auf diese Weise am Samstag beim 5:0 (2:0) des FC Bayern über Schalke 04 sein Tor zelebriert. Ein Treffer, der eine ohne schon starke Leistung zu einer überragenden machte. Wie es war, gegen seinen Ex-Klub S04 getroffen zu haben? „Natürlich war das Tor etwas ganz Besonders“, sagte der Nationalspieler von Bayern München bei Sky.

Goretzkas Jubel auf dem Rasen war zudem ein etwas pikanter – er fand nämlich genau vor jenem Stadionabschnitt statt, in dem die Schalker Fans mehrheitlich untergebracht waren. Viele Schalker Anhänger, die noch die Patzer von Torhüter Markus Schubert verdauen mussten, in der S04-Kurve empfanden dies als Provokation. Goretzka, der 2018 von Gelsenkirchen nach München gewechselt war, sagt nach der Partie in der Mixed-Zone dazu: „Ich bin kein Freund davon, Jubel zu unterdrücken. Das empfinde ich als scheinheilig.“

Goretzka erzielt mit Seitfallzieher ein Traumtor

Einigen Schalker Fans mögen diese Emotionen ein Dorn im Auge gewesen sein. Goretzka aber sprach nicht schlecht über seinen Ex-Klub: „Natürlich war das Tor etwas ganz Besonderes“, sagte der 24 Jahre alte gebürtige Bochumer über den sehenswerten Seitfallzieher, der im Anschluss an eine Ecke in der 50. Minute das 3:0 für den FC Bayern gebracht hatte. „Aber es ist ja auch kein Geheimnis, dass ich auf Schalke fünf unheimlich schöne Jahre hatte und mich sehr wohlgefühlt habe. Ich wusste nicht so recht, wohin mit dem Ball, dann dachte ich mir: Im Zweifel einfach ins Tor schießen.“

Erstaunlich, dass es sich bei diesem Treffer um Goretzkas erstes Tor in der laufenden Bundesliga-Saison handelte. Sein Trainer Hansi Flick würdigte den gesamten Auftritt des Nationalspielers so: „Er hat seine Aggressivität ins Spiel gebracht, die wir auch brauchen.“ Bei der Aufholjagd auf RB Leipzig sind aus Münchener Sicht genau solche Tugenden gefragt.

Schalke muss zu Hertha BSC, der FC Bayern zu Mainz 05

Anders herum äußerte sich Leon Goretzka äußerst positiv über seinen Trainer: „Er hat es geschafft, ein Klima zu schaffen, in dem sich alle Spieler wohlfühlen.“ Er gibt uns einen guten taktischen Plan für die Spiele, und es ist eine klare Entwicklung zu sehen.“ Wohin die führt, werden die nächsten Wochen zeigen: Schalke 04 tritt am kommenden Freitag bei Hertha BSC an, der FC Bayern hat in der Bundesliga nach der Partie bei Mainz 05 (1. Februar) eine Woche drauf den Tabellenführer RB Leipzig (9. Februar) zu Gast in München. (ab)