So sorgt Schalke 04 für leuchtende Kids-Augen

Gelsenkirchen. Kumpelkisten für die Kindertafel, dazu ein Besuch von zwei Profis bei elf Knappenkids. Wie Schalke 04 mit besonderen Aktionen Freude bereitet.

Im Rahmen der königsblauen Kids-Woche, die noch bis zum 23. September andauert, hat sich Fußball-Zweitligist Schalke 04 viele Aktionen für seine jungen Anhängerinnen und Anhänger einfallen lassen.

Schalke: Ein Lächeln in die Gesichter zaubern

Das Ziel der Kids-Woche ist klar umrissen: Schalke will den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern – und gleichzeitig die Gelegenheit nutzen, auf das Problem Kinderarmut hinzuweisen. Alarmierend: Knapp 42 Prozent der Kinder und Jugendlichen unter 15 Jahren sind in Gelsenkirchen von staatlichen Sozialhilfen abhängig. Schalkes Leiter Lizenz Gerald Asamoah und Eurofighter Mike Büskens, der als Übergangstrainer besonderen Blick auf die Nachwuchsspieler der Königsblauen hat, statteten jetzt im Rahmen der Kids-Woche der Gelsenkirchener Kindertafel einen Besuch ab.

S04-Ikone Gerald Asamoah, Leiter Lizenz bei den Königsblauen, sortiert bei der Gelsenkirchener Kindertafel Kleidungsstücke ein. Foto: Schalke 04

Das S04-Duo hatte mehrere Kumpelkisten dabei. Die Kisten waren mit über 100 Kleidungsstücken befüllt. Bei der 2007 ins Leben gerufenen Kindertafel ist der Kinderkleiderschrank in der Hansemannstraße 20 fester Bestandteil. Im eigenständigen Laden in der Gelsenkirchener Altstadt wird hilfsbedürftigen Familien die Möglichkeit geboten, von einer großen Auswahl an gespendeter Kleidung und Spielzeug zu profitieren.

Mike Büskens, der sich auch in anderen sozialen Projekten engagiert, streicht heraus: „Wir haben als Verein eine soziale Aufgabe gegenüber der Stadt zu erfüllen. Die Menschen kommen Woche für Woche in unser Stadion und das ist ein Weg, wie wir etwas zurückgeben können.“

Der Kinderkleiderschrank nimmt gut erhaltene Sachspenden wie Kleidung, Spielzeug, Bücher, Schultaschen und Schuhe werktags von 8 Uhr bis 14 Uhr an der Brockhoffstraße 18 und am Nordring 55 entgegen. Ein weiterer Bestandteil der Kids-Woche war ein Überraschungsbesuch der beiden Schalke-Profis Sebastian Polter und Lino Tempelmann, die bei elf Knappenkids für leuchtende Augen sorgten. Die jungen Schalke-Mitglieder nahmen an einer Stadionführung teil und sprachen dann im Heiligtum des FC Schalke 04, der Mannschaftskabine, mit Knipser Polter und Mittelfeldspieler Tempelmann.

Schalke-Stürmer Sebastian Polter hatte in der Kabine viel zu erzählen. Er war maßgeblich daran beteiligt, dass Schalke das Magdeburg-Spiel noch drehen konnte. Foto: Schalke 04

Im Mittelpunkt des Austauschs stand verständlicherweise das verrückte Zweitliga-Spiel gegen den 1. FC Magdeburg. Schalke hatte einen 0:2-Rückstand am Ende noch in einen 4:3-Sieg umgewandelt. Sebastian Polter, der entscheidenden Anteil am Sieg hatte, gewährte Einblicke in sein Gefühlsleben. Polter und Teamkollege Tempelmann ließen beim Kids-Treffen durchblicken, dass sie ganz ordentliche Schüler gewesen seien und in ihrer Jugend ganz viel Zeit mit dem Ball verbrachten.

Sebastian Polters Vorbild: Zlatan Ibrahimovic

Polter verriet, dass Zlatan Ibrahimovic sein Lieblingsspieler war. Ibrahimovic beendete seine Karriere im Alter von 41 Jahren beim AC Mailand. Bei Lino Tempelmann war der einstige Bayern-Star Bastian Schweinsteiger das sportliche Idol. Nach dem Gespräch mit dem Schalke-Duo freuten sich die Knappenkids über Unterschriften und Selfies mit den S04-Spielern.

