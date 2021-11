So besorgt sind Schalkes Fans nach dem Terodde-Aus

Gelsenkirchen. In den sozialen Netzwerken gibt es zahlreiche Genesungswünsche für den S04-Knipser – und die ersten Ratschläge zur Ausfall-Überbrückung.

Die mehrwöchige Verletzungspause von Schalkes Torjäger Simon Terodde, der bisher zwölf Saisontreffer erzielt hat und auf Platz zwei der Zweitliga-Torschützenliste liegt, sorgt bei den zahlreichen Schalke-Anhängern für ein ungutes Gefühl. Der 33-Jährige muss die Kracher gegen St. Pauli, Nürnberg und den Hamburger SV wegen einer Wadenverletzung sausen lassen.

Nachdem Schalke 04 Teroddes Ausfall offiziell in den sozialen Netzwerken verkündet hatte, prasselten zahlreiche Genesungswünsche, aber auch besorgte Kommentare unter das Schalke-Posting. „Gute Besserung, jetzt sind andere gefragt“, meint ein Fan, während ein anderer S04-Anhänger den Ratschlag gibt: „Holt mal Burgi zurück.“

Schalke spielt am Samstag gegen Guido Burgstaller

Guido Burgstaller stand bis September 2020 noch bei den Königsblauen unter Vertrag, spielte unter dem damaligen Trainer David Wagner aber keine Rolle mehr. Mittlerweile ist Burgstaller Top-Scorer bei Spitzenreiter FC St. Pauli und hat genau wie Terodde zwölf Tore auf seinem Konto. Mit dem Treffer, der ihm beim 3:2 in Nürnberg gelang, hat Burgstaller seine Vorjahresquote von elf Toren bereits jetzt überboten. „Burgi wird mindestens zwei Hütten gegen uns machen“, mutmaßt ein Schalker Fan vor dem Spitzenspiel am Samstag (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) am Millerntor.

Eine andere Idee, wie es mit der Treffsicherheit bei den Königsblauen im Dezember weitergehen könnte, hat ein weiterer S04-Anhänger auf Instagram. Neben seinen aufbauenden „Gute Besserung“-Wünschen für den verletzten Simon Terodde heißt es: „Zalazar und Bülti übernehmen den Job der Torbomber.“ Garniert wird der Beitrag mit drei blauen Herzen.

Schalke-Fans hoffen auf Marvin Pieringer

Sowohl Rodrigo Zalazar als auch Marius Bülter hatten sich beim 5:2 über den SV Sandhausen in die S04-Torjägerliste eingetragen. In einem weiteren Kommentar heißt es: „Ich will nicht sagen, egal, wir haben Pieringer. Aber es ist auf jeden Fall nicht ganz so schlimm für die drei Spiele. Marvin Pieringer ist in Topform zur Zeit. Der rockt das Ding am Wochenende.“

Ziemlich deprimiert zeigen sich dagegen andere Fans unter dem Terodde-Verletzungsbeitrag des FC Schalke 04. Neben „Tschüss Aufstiegsträume“ und „das war es schon mit dem Aufstieg“ postet ein weiter S04-Sympathisant: „Der schlimmste erste Advent ever.“

