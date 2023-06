Simon Terodde dankt Schalke-Fans: Hat mich umgehauen

Gelsenkirchen. Überraschend bleibt Simon Terodde auf Schalke. Nun offenbarte er etwas detaillierter, warum. Selbst ein aktueller Nationalspieler ist gerührt.

Von einer Überraschung zu sprechen, wäre wohl eine der größten Untertreibungen des Jahres gewesen. Simon Terodde schien seine Entscheidung getroffen zu haben, Anfang April hatte er noch erklärt, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Die Fans des FC Schalke 04 rechneten längst nicht mehr mit einem Verbleib des Stürmers. Doch statt eines neuen Vereins bleibt nun der alte in seiner Vita: Schalke vermeldete am Freitag, dass Terodde bleibt. Der Rekordtorjäger der 2. Liga verriet nun noch einmal detaillierter, warum.

„Der Abstieg hat uns hart getroffen, aber gerade das Erlebnis nach Spielende in Leipzig hat mir gezeigt wie unfassbar dieser Verein ist!“, schrieb Terodde auf Instagram mit dem Grußwort „Hallo Schalker“. Die Wertschätzung „von Seiten des Vereins, Trainer, Mannschaft und von Euch“ habe ihn „umgehauen, und so kam für mich ein Abschied nicht mehr in Frage“. Seine Schlussworte: „Es macht mich stolz weiterhin für Schalke 04 spielen zu dürfen. Jetzt mal kurz abschalten um dann mit voller Wucht anzugreifen!“ Die Vorfreude scheint groß auf die Heimspiele vor königsblauem Publikum: "Alle 14 Tage - vor über 60.000 Fans." Selbst Nationalspieler und Schalke-Fan Robin Gosens reagierte mit einem Kommentar: "Mein Herz geht so sehr auf Junge."

Schalke verkündete Coup mit Video

Am Freitag hatte Schalke den Coup am Morgen effektvoll mit einem 30-Sekunden-Videoclip auf Twitter angekündigt, das mit den Worten „Danke Simon, dass Du bleibst“ endete. Schon darin hatte Terodde erklärt: „Der Abstieg hat alles verändert. Gerade in den vergangenen Wochen habe ich noch einmal gemerkt, wie viel mir der Verein bedeutet und dass ich mein Kapitel hier einfach noch nicht schließen möchte.“

Teroddes neuer Kontrakt ist zweigeteilt. Die Gesamtlaufzeit des Vertrags beträgt drei Jahre. Nach dem Ablauf einer jeden Saison werde die sportliche Leitung entscheiden, ob Terodde weiter für die Lizenzmannschaft aufläuft oder in anderer Funktion für den Verein arbeitet. Außerdem werde der gebürtige Bocholter ein Trainee-Programm absolvieren und die volle Unterstützung bei dem Erwerb von Trainerlizenzen erhalten.

Die Verlängerung mit dem Führungsspieler und der Schalker Identifikationsfigur ist für Sportvorstand Peter Knäbel ein Signal mit großer Symbolkraft. „Er soll allen Schalkern auch die Hoffnung und die Gewissheit geben, dass wir angreifen werden“, sagte er. Mit 30 Toren führte Terodde den Traditionsklub aus dem Ruhrgebiet in der Saison 2021/22 als Zweitligameister zurück in die Bundesliga.

