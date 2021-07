Sidi Sané macht für Schalke gegen Osnabrück den Deckel drauf

Billerbeck. Die U-19-Fußballer des FC Schalke 04 gewinnen ihren Test gegen den VfL Osnabrück in Billerbeck mit 2:0. Trainingslager geht noch bis Dienstag.

Die U-19-Fußballer des FC Schalke 04 haben den VfL Osnabrück während ihres Trainingslagers mit 2:0 (0:0) geschlagen und somit ihr erstes Testspiel der Vorbereitung auf die Saison 2021/22 in der Bundesliga West gewonnen. Nach einem Eigentor des Nord/Nordost-Bundesligisten hat Sidi Sané in der 88. Minute den Deckel draufgemacht.

Von Beginn an hielten die Schalker A-Junioren, die noch bis Dienstag in Billerbeck bleiben werden, das Heft des Handelns in der Hand. Die Osnabrücker Bilanz waren nach 90 Minuten, dass die drei Schalker Torhüter nur zwei Bälle zu halten brauchten: Justin Treichel und Daniel Rose jeweils einmal, und das mühelos, und Phil Lenuweit kein einziges Mal.

Schalkes 1:0 erzielen die Osnabrücker

Einziges Manko: In den ersten 45 Minuten schlugen die königsblauen U-19-Fußballer, bei denen der Belgier Ardy Mfundu nach seiner zweijährigen Verletzungspause erstmals wieder ein Spiel bestritt, aus ihrer Überlegenheit bei herrlichem Wetter kein Kapital.

Nach der Pause wurde es besser. Zwar scheiterte Leo Weichert in der 49. Minute noch an VfL-Keeper Luca Böggemann, aber in der 55. Minute fiel das 1:0. Nachdem Eren Özat den Ball soeben noch vors Osnabrücker Tor gebracht hatte, vollendeten diese selbst.

Semin Kojic zwingt Luca Böggemann zu einer Glanzparade

Nun folgten mehrere sehr gute Chancen für das Team von Trainer Norbert Elgert. Und Semin Kojic zwang Luca Böggemann mit seinem Kopfball nach einer Flanke von Bogdan Shubin in der 66. Minute zu einer Glanzparade. Es dauerte dann bis zur 88. Minute, ehe das 2:0 fiel: Semin Kojic bereitete klasse vor, und Sidi Sané schloss ebenso toll ab.

Tore: 1:0 (55., Eigentor), 2:0 Sidi Sané (88.).

FC Schalke 04 U 19: Treichel (31. Rose, 62. Lenuweit) - Milic (46. Shubin), Weichert (84. Engels), A. Mfundu (46. Lipp), Gyamfi (46. Guzy) - Kurt (46. Cabrera, 74. Sané), Hansen (46. Lanfer) - Tonye (46. Özat), Köster (46. Rotundo), Klein (26. J. Mfundu, 46. Korytowski) - Topp (46, Kojic). (AHa)

