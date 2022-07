Seit drei Wochen Schalke-Trainer: Wie sich Frank Kramer Klub und Profis annähert

Mittersill. Schalke geht mit Trainer Frank Kramer in die neue Saison. Seit drei Wochen ist er aktiv. Fans und Trainer gewöhnen sich langsam aneinander.

Schon nach wenigen Sekunden hatte Frank Kramer genug gesehen. Energisch unterbrach der Trainer des FC Schalke 04 eine Übung. Giftige, aggressive Zweikämpfe wollte er sehen, die Spieler trabten aber nur. „Das muss scheppern!“, brüllte Kramer laut über den ganzen Platz in Mittersill. „Nicht einfach nur hinlaufen, sondern richtig durchstarten in den Zweikampf!“ Frank Kramer – wie ist der eigentlich? Immer so aufbrausend? Eigentlich ganz lieb? Ein paar Hundert Schalker beobachten in Mittersill stets die Einheiten – und noch fällt ihnen eine Einordnung schwer.