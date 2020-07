Gelsenkirchen. Dass Schalke einen neuen Torwart sucht, ist verständlich. Dass es den Freiburger Schwolow zum Krisen-Klub zieht, ist bemerkenswert. Ein Kommentar

Schalke 04 möchte gerne einen neuen Torwart verpflichten, einen, der sich in der Bundesliga bewährt hat. Dieser Torwart heißt Alexander Schwolow, spielt bisher für den SC Freiburg, und will, wie man so schön sagt, in seiner Karriere den nächsten Schritt machen.