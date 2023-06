Schwieriges Los! Schalke tritt im Pokal in Braunschweig an

Schalke: So lief die Mitgliederversammlung am Samstag

Gelsenkirchen. Die erste Runde im DFB-Pokal ist ausgelost: Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 tritt zwischen dem 11. und 14. August in Braunschweig an.

Als 64. Los wurde der FC Schalke 04 bei der Auslosung der ersten Runde gezogen - und Stabhochspringerin Sarah Vogel bescherte S04 einen schweren Gegner. Die Königsblauen treten beim Zweitliga-Rivalen Eintracht Braunschweig an. Gespielt wird zwischen dem 11. und 14. August. Dann sind in der 2. Bundesliga schon zwei Spieltage absolviert. In Braunschweig ist die Vorfreude auf das Duell groß. „Das Spiel gegen Schalke ist ein super Los. Wir treffen auf einen Traditionsverein in einem sicherlich vollen Stadion. Es ist eine Partie, auf die wir uns freuen können“, kommentiert Eintrachts Chef-Trainer Jens Härtel das Los. Härtel hat das Amt erst in diesem Sommer übernommen.

Zuletzt scheiterten die Königsblauen in der Saison 2014/2015 in der ersten Runde. Als Champions-League-Teilnehmer unterlagen sie bei Dynamo Dresden mit 1:2 (0:1). Es war der Anfang vom Ende der Amtszeit des damaligen Trainers Jens Keller.

Schalke in der ersten Runde seit 2010

2022/23: Bremer SV - Schalke 04 0:5 (0:4)

2021/22: FC 08 Villingen - Schalke 04 1:4 (1:1)

2020/21: Schalke 04 - 1. FC Schweinfurt 05 4:1 (2:1)

2019/20: SV Drochtersen/Assel - Schalke 04 0:5 (0:1)

2018/19: 1. FC Schweinfurt 05 - Schalke 04 0:2 (0:1)

2017/18: BFC Dynamo Berlin - Schalke 04 0:2 (0:0)

2016/17: FC 08 Villingen - Schalke 04 1:4 (0:2)

2015/16: MSV Duisburg - Schalke 04 0:5 (0:3)

2014/15: Dynamo Dresden - Schalke 04 2:1 (1:0)

2013/14: FC Nöttingen - Schalke 04 0:2 (0:1)

2012/13: 1. FC Saarbrücken - Schalke 04 0:5 (0:2)

2011/12: FC Teningen - Schalke 04 1:11 (1:6)

2010/11: VfR Aalen - Schalke 04 1:2 (0:1)

