Schwarze Schalke-Serie: Die Statistik macht wenig Hoffnung

Gelsenkirchen. Schalke 04 trifft an diesem Sonntag (18 Uhr) auf Bayer Leverkusen. Trainer Manuel Baum ist trotz anhaltender Sieglos-Serie um Optimismus bemüht.

Die Situation beim FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga erinnert aktuell sehr an den Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Der Protagonist des Films erlebt einen Tag immer wieder von vorn. Und die Schalker versuchen Woche für Woche erneut, ihre schwarze Serie zu beenden. Gegner am Sonntag ist Bayer Leverkusen (18 Uhr/Sky) – und wenn Schalke-Fans optimistisch sein sollten, dass nach 25 Spielen in Folge ohne Sieg Versuch Nummer 26 gelingt, sollten sie nicht auf die Zahlen schauen.