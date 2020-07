Schürrle hört auf: Ex-Schalke-Manager Heidel "zieht den Hut"

Kennen sich gut: André Schürrle (l.) und der ehemalige Schalke-Manager Christian Heidel arbeiteten in Mainz zusammen.

Gelsenkirchen. André Schürrle beendet mit 29 Jahren seine Karriere. Zwei Ex-Schalker hatten viel mit Schürrle zu tun: Domenico Tedesco und Christian Heidel.

André Schürrle beendet seine Fußball-Karriere, im Alter von 29 Jahren - eine Überraschung. Bei sieben Vereinen spielte Schürrle während seiner Profi-Karriere - in Deutschland bei Mainz 05, Bayer Leverkusen, Wolfsburg und zuletzt Borussia Dortmund, in England beim FC Chelsea und dem FC Fulham und zuletzt bei Spartak Moskau in Russland. Sein Trainer dort: Domenico Tedesco, der Ex-Coach des FC Schalke 04.