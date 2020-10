Gelsenkirchen. 3:1 und 0:5 – letzte Saison zeigte Schalke gegen Leipzig zwei höchst unterschiedliche Gesichter. Welches zeigt S04 in Spiel 1 unter Manuel Baum?

Die Zeit bis zum Spiel bei RB Leipzig (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) ist knapp. Man habe „ja nur zweieinhalb Tage“, betonte Manuel Baum bei seinem Amtsantritt als neuer Cheftrainer des FC Schalke 04 am Mittwoch. Dass man auch binnen Kürze einiges bewirken kann, stellte der 41-Jährige 2016 bei seinem ersten Bundesliga-Klub FC Augsburg unter Beweis: Ganze drei Tage nach Baums Beförderung zum Chefcoach siegte der FCA daheim gegen Gladbach mit 1:0.

Des Trainers Rezept? „Am schnellsten und am besten kannst du dann wirken, wenn du dir die Spieler anschaust und feststellst, was haben die über die Jahre für Stärken entwickelt und was können sie aus dem Bauch heraus spielen, ohne dass sie jetzt wahnsinnig viel Inhalt bekommen.“

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Deswegen lief es bei Schalkes Hinspiel-Sieg so gut

Da trifft es sich gut, dass Baums neue Truppe bereits vorgemacht hat, wie man die aggressiv nach vorne verteidigenden Leipziger brechen kann: Vor ziemlich genau einem Jahr zeigte der FC Schalke nach einer wackeligen Auftaktphase bei RB seine wohl beste Leistung der gesamten Saison 2019/20 – sowohl taktisch, als auch spielerisch und läuferisch. Salif Sané (29.), Amine Harit (43.) per Foulelfmeter und Rabbi Matondo (58.) sorgten schon nach knapp einer Stunde für die Vorentscheidung beim 3:1-Sieg.

Den Anschlusstreffer besorgte Emil Forsberg (83.), begünstigt durch einen Slapstick-Patzer des zuvor bärenstarken Alexander Nübel.

Selbst die Experten schwärmten

Der dänische Ex-Schalke-Profi Bjarne Goldbaek (51), der die Bundesliga für die DFL-Auslandsvermarktung in englischer Sprache analysiert, erklärte anschließend im Gespräch mit dieser Redaktion: „Die Mannschaft hat mutig und mit sehr viel Überzeugung nach vorne gepresst. Da war für mich erkennbar: Schalke hat einen glasklaren Plan.“

Tatsächlich: Königsblau überließ den Sachsen bereitwillig die Initiative (42:58 Prozent Ballbesitz aus S04-Sicht) und machte dank einer kompakten Raute und einer überragenden Laufleistung (124,5 km gegenüber 122,4 km von RB) vor allem die Spielfeldmitte dicht. Sowohl das 2:0 als auch das 3:0 resultierten aus Umschaltsituationen.

Und darum klappte beim Rückspiel gar nichts für Schalke

Das 0:5 im Rückspiel hingegen zeigte, wie man sich gegen Rasenballsport auf keinen Fall anstellen sollte: Ein erneuter Nübel-Patzer bei Marcel Sabitzers Fernschuss zum 0:1 (1.) spielte dem Leipziger Überfallkommando brutal in die Hände. Die Wagner-Elf, mit einer Fünferkette und mit nur drei Mann im zentralen Mittelfeld, hatte in der Folge überwiegend den Ball (56:44 Prozent), wusste jedoch kaum etwas damit anzufangen.

Das lag wohl auch an der erschreckend schwachen Laufleistung der Knappen (107,1 km gegenüber 113,6 km von RB). Für die Gäste ergaben sich fast zwangsläufig Umschaltgelegenheiten, die sie nach dem Seitenwechsel eiskalt ausspielten: Timo Werner (61.), Marcel Halstenberg (68.), Angelino (80.) und Forsberg (89.) sorgten für ein königsblaues Debakel.

Wie Baum Schalker Debakel verhindern will

Letzteres will Baum am Samstag vermeiden, wie er bei seiner Präsentation klarstellte: „Wir werden schauen, dass wir mit einem guten Gefühl auf den Platz gehen und dass wir den Platz mit einem guten Gefühl wieder verlassen.“ Dazu sei es wichtig, „dass wir eine gemeinsame Idee haben, den Gegner vor Probleme stellen, dabei aber auch unser Spiel durchziehen“. Vielleicht sollte Schalkes neuer Chefcoach seinen Jungs einfach das Video vom letztjährigen 3:1 in Leipzig zeigen.