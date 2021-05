Schalkes U23 zerlegt RW Ahlen auch ohne Bundesliga-Trio

Gelsenkirchen. Sechs Tore, zwei Doppeltorschützen, mehr als 50 Punkte: Schalkes U23 feierte im Parkstadion einen erfolgreichen Nachmittag. Und das geschwächt.

Die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 haben in der Regionalliga West die 50-Punkte-Marke geknackt. Zwar musste Trainer Torsten Fröhling auf drei seiner Stammspieler verzichten – Florian Flick, Jimmy Kaparos und Brooklyn Ezeh standen im Kader der Profis für das Bundesliga-Spiel bei der TSG 1899 Hoffenheim –, seine Mannschaft setzte sich aber mit 6:1 (1:0) gegen Rot-Weiß Ahlen durch.

Fast hätte das königsblaue U-23-Team auf dem extra noch einmal gewässerten Rasen im Parkstadion einen Traumstart erwischt, und zwar in der fünften Minute. Nach Vorarbeit von Blendi Idrizi traf Jason Ceka aber den Pfosten. Von den Ahlenern, die um den Klassenerhalt kämpfen, ging nur selten Gefahr aus. Und wenn mal was aufs Tor kam, löste Schalkes Torwart Michael Zadach diese Aufgaben mühelos.

FC Schalkes U23: Bei Gegner Ahlen muss der Kapitän raus

In der 26. Minute fiel dann das verdiente 1:0 für das Fröhling-Team. Nach einem Einwurf von Joselpho Barnes missglückte Rot-Weiß-Keeper Bernd Schipmann die Faustabwehr in doppelter Hinsicht: Er traf seinen Kapitän Kevin Kahlert so sehr, dass dieser nicht mehr weiterspielen konnte, und der Ball landete so bei Blendi Idrizi, dass dieser volley – mit links – zur Führung der Schalker U23 vollendete.

Nach dem Wechsel zerlegte die Mannschaft von Trainer Torsten Fröhling, der erstmals den A-Jugendlichen Topaz Kronmüller aufgeboten hatte, ihren Gegner dann. Daran änderte auch der kleine Schönheitsfehler nichts, als Timon Schmitz einen Elfmeter zum zwischenzeitlichen Ahlener 1:3 verwandelte (72.). Mika Hanraths hatte Gianluca Marzullo gefoult.

Diamant Berisha trifft mit einem tollen 24-Meter-Schuss zum 4:1

Die Schalker Treffer waren teilweise sehenswert. Jason Ceka traf nach Vorarbeit von Diamant Berisha zum 2:0 (54.), nachdem er zuvor einen 19-Meter-Freistoß an die Latte gesetzt hatte, Luca Schuler zum 3:0 (58.) und Diamant Berisha mit einem tollen 24-Meter-Schuss zum 4:1 (77.), während Luca Schuler und Jason Ceka das Ergebnis mit ihren jeweils zweiten Treffern auf 6:1 hochschraubten (80., 88.).

Tore: 1:0 Blendi Idrizi (26.), 2:0 Jason Ceka (54.), 3:0 Luca Schuler (58.), 3:1 Timon Schmitz (72., Foulelfmeter), 4:1 Diamant Berisha (77.), 5:1 Luca Schuler (80.), 6:1 Jason Ceka (88.).

FC Schalke 04 U23: Zadach - Barnes, Matriciani, Hanraths (79. Halbauer), Frölich - Kronmüller, Matter (73. Awassi) - Ceka, Idrizi, Berisha (86. Balouk) – Schuler (84. Candan).

