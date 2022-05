Schalkes U19 erlebt einen bitteren Tag gegen den BVB

Dortmund. Der BVB steht bereits mit einem Bein im Finale. Die U19 besiegte die Schalker Mannschaft mit 5:1. Bradley Fink erzielte drei Treffer.

Die Frage, welcher Revierverein ins Endspiel um die Deutsche Meisterschaft der A-Junioren einziehen wird, scheint schon vor dem Rückspiel in einer Woche (15. Mai, 11 Uhr) im Gelsenkirchener Parkstadion beantwortet zu sein. Die U-19-Fußballer von Borussia Dortmund haben sich im Hinspiel einen wohl schon mehr als entscheidenden Vorteil gegen den FC Schalke 04 erarbeitet – 5:1 (1:1).

Schalkes Trainer Norbert Elgert überraschte seinen Gegenüber Mike Tullberg mit seiner taktischen Aufstellung: Die königsblaue U19 agierte mit einer Fünferkette, in der Stürmer Sidi Sané im Zentrum stand. Das zahlte sich aus, denn der BVB brachte in der Offensive nur recht wenig zustande und seinen Coach nicht nur einmal dazu, sehr laut zu werden. Und als Julian Rijkhoff doch mal zu einem Schuss kam, war Schalkes Keeper Justin Treichel zur Stelle.

Dicke Dinger gab es auch auf der anderen Seite nicht, bis sich Abdoulaye Kamara im Mittelfeld einen derben Patzer leistete, den Ball an Mattes Hansen verlor, der dann sah, dass Silas Ostrzinski etwas zu weit vor seinem Tor stand. Der Lupfer des Schalkers fand aber nicht ins Ziel.

BVB geht überraschend in Führung gegen Schalke

Und dann das: Völlig überraschend gingen die Dortmunder in der 32. Minute in Führung. Eine schöne Kombination, die Jamie Bynoe-Gittens mit einem feinen Hackentrick eingeleitet hatte, schloss Bradley Fink mit dem 1:0 für den ungeschlagenen Westdeutschen Meister ab. Aber noch in der ersten Halbzeit antworteten die Schalker und kamen in der Nachspielzeit zum verdienten Ausgleich. Nachdem Justin Treichel den Ball nach einem Freistoß von Göktan Gürpüz sicher gefangen hatte, schlug er das Spielgerät weit nach vorne. BVB-Keeper Silas Ostrzinski wollte klären, säbelte aber über den Ball, so dass Ngufor Anubodem zum 1:1 nur noch ins leere Tor einzulochen brauchte.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Norbert Elgert bereits einmal gewechselt, weil er Gelb-Rot für Keke Topp befürchten musste. Juan Cabrera war in der 40. Minute gekommen. Mit leicht verändertem Personal – Farouk Cisse für Addoulaye Kamara – gingen auch die Dortmunder in die zweite Hälfte. Und das Tullberg-Team erhöhte den Druck, für den es in der 51. Minute schon belohnt wurde. Julian Rijkhoff brachte den BVB nach einem Freistoß von Tom Rothe mit 2:1 in Führung.

BVB gibt in Halbzeit zwei den Ton an

Das Dortmunder U-19-Team gab nun klar den Ton an, auch wenn Bogdan Shubin in der 65. Minute nach einem weiteren dicken Bock des BVB-Keepers Silas Ostrzinski zu einem Pfostenschuss kam. Nur drei Minuten später aber erhöhte der BVB auf 3:1. Es war ein toll herausgespielter Treffer, für den Lion Semic die entscheidende Vorarbeit leistete und den Bradley Fink machte. Fortan ging beim Elgert-Team nichts mehr, und der nun haushoch überlegene und bessere BVB zog dank des zweiten Tores von Julian Rijkhoff (79.) und des dritten Treffers von Bradley Fink (82.) auf 5:1 davon.

Tore: 1:0 Bradley Fink (32.), 1:1 Ngufor Anubodem (45.+2), 2:1 Julian Rijkhoff (51.), 3:1 Bradley Fink (68.), 4:1 Julian Rijkhoff (79.), 5:1 Bradley Fink (82.).

Borussia Dortmund: Ostrzinski, Rothe, Collins, Bynoe-Gittens (83. El-Zein), Fink, Gürpüz (87. Mengot), Semic (80.Ludwig), Kleine-Bekel, Walz, Rijkhoff, Kamara (46. Cisse).

FC Schalke 04: Treichel, Campanile, Anubodem, Weichert, Aliu, Hansen (60. A. Mfundu), Shubin, Kurt (64. Gyamfi), Topp (40. Cabrera), Kojic (80. Guzy), Sané.

