Gelsenkirchen. Überragende Bilanz: Von 15 Spielen hat Schalkes B-Jugend keines verloren, gegen den 1. FC Köln gab es den vierten Sieg im vierten Ligaspiel.

Sie ist in dieser Saison einfach nicht aufzuhalten, die U17 des FC Schalke 04. Der Knappen-Nachwuchs gewann auch seine vierte Partie in der Fußball-B-Junioren-Bundesliga und geht nach dem 2:0 gegen den 1. FC Köln mit zwölf Punkten und als Tabellenzweiter in die bis zum 31. Oktober dauernde Herbstpause.

Am Saisonstart kann man nichts aussetzen, zumal auch keines der insgesamt elf Vorbereitungsspiele verloren ging. Schalkes Trainer Onur Cinel ist niemand, für den Statistiken wichtig für sein Seelenheil sind. Sein Gradmesser ist die Entwicklung der Mannschaft und der einzelnen Spielern, und damit ist er bislang vollauf einverstanden. „Von Spiel zu Spiel machen wir Schritte nach vorne“, sagt er. „Kleine, aber sehr wertvolle.“

Schalke: Trainer Onur Cinel sehr zufrieden

Auch gegen den 1. FC Köln ging es weiter in die richtige Richtung, vor allem in der ersten Halbzeit. „Ich war damit sehr zufrieden“, teilte Onur Cinel mit. Er freute sich vor allem darüber, dass es seinem Team gelang, sich mehrere gute Tormöglichkeiten herauszuspielen. „Sowohl aus dem Positionsspiel heraus als auch nach Kontersituationen“, wie der Fußball-Lehrer hinzufügte.

Die ersten guten Szenen hatten Philip Buczkowski und der Österreicher Tristan Osmani, der in der Anfangsphase vor Spielfreude nur so sprühte. „Wir hätten im letzten Drittel präziser spielen müssen“, merkte Onur Cinel an. Wie man es formvollendet macht, zeigte Max Grüger. Nach Zuspiel von Forzan Assan Ouedraogo erzielte er nach fast einer halben Stunde das 1:0.

Becker legt für Rüzgar auf – die Entscheidung

Von diesem Vorsprung zehrten die Schalker nach der Pause. Der Gast aus Köln schaffte es, die zweite Hälfte ausgeglichen zu gestalten, aber zwingende Ausgleichsmöglichkeiten waren für ihn nicht zu notieren, weil die Königsblauen in der Abwehr sicher standen. Für die Entscheidung sorgte der eingewechselte Enes Kaan Rüzgar fünf Minuten vor Schluss mit seinem Treffer zum 2:0-Endstand. Er brauchte nur noch den Fuß hinzuhalten, nachdem sich der starke Vitalie Becker auf der linken Seite gegen mehrere Kölner durchgesetzt und so diesen Treffer mustergültig vorbereitet hatte.

„Das 2:0 geht letztlich in Ordnung“, meinte Onur Cinel. Er gab seinen Jungs ein paar Tage frei. Vor dem nächsten Meisterschaftsspiel in Wuppertal möchte er mindestens ein Testspiel einstreuen, voraussichtlich am übernächsten Wochenende bei Schwarz-Weiß Essen.

Tore: 1:0 Max Grüger (28.), 2:0 Enes Kaan Rüzgar (75.).

FC Schalke 04 U17: Yusufu, Bulut, Becker, Barthel, Likaj, Hadzha, Ouedraogo (49. Rüzgar), Grüger, Dörr, Osmani (80. Mutanda Kasongo), Buczkowski.

