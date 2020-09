Schalkes Trainerfrage: Auch Schneider rückt von Wagner ab

Gelsenkirchen. Schalkes Sportchef Jochen Schneider findet Trainer Wagner immer noch gut. Doch ein schneller Trainerwechsel ist nicht mehr ausgeschlossen.

Er war immer der große Rückhalt für Trainer David Wagner: Egal wie hoch Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga in der vergangenen Saison verloren hatte – auch nach 16 Spielen ohne Sieg stellte Sportvorstand Jochen Schneider den Trainer nicht in Frage. Das 17. aber brachte auch ihn zum Nachdenken. Das 0:8 zum Liga-Auftakt beim FC Bayern München hat im ganzen Klub Spuren hinterlassen. Auch bei Schneider.