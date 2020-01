Gelsenkirchen. Jean-Clair Todibo ist neu beim FC Schalke 04. Am Mittwoch äußerte er sich der Abwehrspieler über seinen Wechsel und seine Ziele.

Schalkes Todibo: Das hat Harit mit meinem Wechsel zu tun

Für die offizielle Vorstellung schwänzt Jean-Clair Todibo sogar seinen Deutsch-Unterricht. Aber Schalkes neuer Innenverteidiger, der auf Leihbasis vom FC Barcelona gekommen ist, hat etwas zu sagen - über sich, über Schalke, über seine Ziele. Der 21-Jährige sprach...

... über seine Lieblingsposition: „Das ist die Innenverteidigung, ob auf der linken oder rechten Seite, spielt für mich keine Rolle.“

... über seine Ziele: „Mein Ziel ist es, der beste Verteidiger der Welt zu werden. Aber im Moment bin ich es nicht. Deshalb versuche ich, von allen Innenverteidigern zu lernen.“

... über Kommunikation mit den Mitspielern: „Mit den französischsprachigen Spielern spreche ich Französisch, dann kann ich noch ein bisschen Englisch und schon ein paar Wörter auf Deutsch. In der Abwehr ist das kein Problem: Mit Omar Mascarell kann ich auch auf Spanisch reden.“

... über die Kontakte zum Team vor seinem Wechsel: „Ich habe viel mit Amine Harit gesprochen. Er hat mir sehr viel Positives erzählt. Das hat meine Entscheidung sicherlich beeinflusst.“

... über seine Rückennummer 21: „Meine Mutter ist am 21. Juni geboren - und Andrea Pirlo hat die 21 getragen.

... über sein Vorbild: „Ich liebe Andrea Pirlo, weil ich in meiner Jugend im Mittelfeld gespielt habe.

... über die deutsche Fahne in seinem Instagram-Profil: „Ich habe deutsche Vorfahren.“

Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider bezeichnete Todibo als „eines der größten Innenverteidiger-Talente in Europa. Er ist zweikampfstark und sehr schnell.“ Schon als Todibo noch beim FC Toulouse spielte, hätten viele Klubs Interesse gehabt. Zunächst machte Barcelona das Rennen. Da Todibo aber kaum spielte, folgt nun die Ausleihe. Die Gespräche mit den Verantwortlichen führte vor allem Kaderplaner Michael Reschke

Reschke und Schneider haben mit Barcelona eine Kaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro vereinbart. Viele Spiele bleiben nicht, um sich für eine Investition in dieser Höhe zu entscheiden. „Bis zum Sommer ist noch einige Zeit“, sagt Schneider und ergänzt: „Es kommt auch darauf an, dass der Spieler eine Perspektive sieht. Und ich habe den Eindruck, dass es ihm gefällt.“