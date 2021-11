Schalkes Terodde: Bittencourt vergleicht ihn mit Bayern-Star

Bremen. Es ist das Duell der Traditionsklubs, und Werder Bremen hat am Samstag gegen Schalke großen Respekt vor Simon Terodde. Doch es gibt einen Plan.

Wenn der FC Schalke 04 kommt, richten sich alle Augen auf ihn - vor S04-Stürmer Simon Terodde hat die gesamte 2. Liga Respekt. Kein Wunder, dass Werder im Duell der Traditionsklubs am Samstag (20.30 Uhr) vorsorgen will. „Er hat eine enorme Qualität vor dem Tor. Er ist ein ähnlicher Spielertyp wie Thomas Müller, weil er auch Tore schießt, nach denen du dich fragst: Wie hat er das jetzt wieder angestellt?", sagt beispielsweise Werders Leonardo Bittencourt. Der Mittelfeldspieler spielte vor drei Jahren noch mit Terodde beim 1. FC Köln zusammen.

Im Gespräch mit dem Werder-nahen Portal „deichstube.de“ machte der 27-Jährige aber klar: „Ich bin nicht hier, um in der zweiten Liga irgendwo in der Tabellenmitte rumzuspielen. Das ist nicht mein Anspruch. Ich möchte mit Werder Bremen aufsteigen!" Bittencourt spielte in der Saison 2012/2013 für den Borussia Dortmund, sein Debüt gab er im Revierderby gegen Schalke. „Das war schon etwas Besonderes. Ich bin aber keiner, der deswegen den Namen Schalke nicht in den Mund nimmt oder sich den Schriftzug FC Schalke 04 auf dem Pokaltrikot abklebt", sagte der gebürtige Leipziger.

Werder-Trainer schwärmt von Schalkes Terodde

Werders Trainer Markus Anfang hat längst einen Plan, wie sein Team Terodde ausschalten könnte. Terodde war einst sein Spieler in gemeinsamen Zeiten beim 1. FC Köln. „Simon ist ein Ausnahmestürmer für diese Spielklasse, er ist immer schwer zu verteidigen“, sagte der Werder-Trainer bei deichstube.de und fordert: „Gerade im Strafraum müssen wir an ihm kleben. Im Sechzehner ist er einfach bärenstark.“ In der gemeinsamen Saison 2018/2019 wurde Terodde mit 29 Treffern Torschützenkönig der 2. Liga.

News und Hintergründe zu Schalke 04

Helfen könnte da die jüngste Flaute des Rekordtorschützen. „Wenn man es sich aussuchen kann“, sagt Werder-Verteidiger Anthony Jung, „dann spielt man gegen einen wie Terodde lieber, wenn er in einem negativen statt in einem positiven Lauf steckt.“ Bis zum neunten Spieltag war der 33-jährige Terodde in jeder Partie an mindestens einem Treffer beteiligt, er stellte den Zweitligarekord von Dieter Schatzschneider ein. Seine Bilanz: elf Tore und zwei Assists. Zuletzt beulte sich das gegnerische Tornetz aber nicht mehr aus. (Gold)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04