Schalkes Rechtsverteidiger fehlen: Das sind die Alternativen

Vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Paderborn plagen den FC Schalke 04 (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) durch den Ausfall der beiden etatmäßigen Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny (Bänderriss) und Daniel Caligiuri (Innenband-Teilruptur) große Sorgen auf der rechten Abwehrseite. Jonjoe Kenny sollte gegen Mainz (Sonntag, 16. Februar, 18 Uhr/Sky) wieder spielbereit sein, Daniel Caligiuri hingegen wird mindestens acht Wochen fehlen. Am Samstag muss Trainer David Wagner experimentieren. Doch er hat einige Alternativen.

Alessandro Schöpf: Der Österreicher ist eigentlich rechter Mittelfeldspieler, hat jedoch in der letzten Saison häufiger auf den beiden Außenverteidigerpositionen ausgeholfen. Dass er schon eingespielt ist, könnte ein Vorteil für den 26-jährigen sein, um sich als Alternative zu empfehlen. Schließlich müsste Wagner dann kein komplett neues Experiment wagen.

Weston McKennie: Der US-Nationalspieler hat ebenfalls schon Erfahrung als Aushilfskraft in der Verteidigung, allerdings eher als Innenverteidiger. Dazu ist es eher unwahrscheinlich, dass McKennie bis Samstag fit wird, da er schon am Dienstag gegen Hertha BSC durch seine Sprunggelenksprobleme 60 Minuten unter Schmerzen gespielt hat. Genau wie Suat Serdar (Sprunggelenksprellung) müsse er laut Wagner noch Belastungstests absolvieren, um festzustellen, ob er morgen im Kader steht.

Jean-Clair Todibo: Er ist der erste gelernte Verteidiger unter Wagners Optionen. Der vom FC Barcelona ausgeliehene Franzose gab im Pokal gegen Hertha BSC sein Debüt für Schalke in der Innenverteidigung, konnte aber nicht wirklich überzeugen und wurde zur zweiten Halbzeit durch Ozan Kabak ersetzt. Bei Barcelona half der Youngster bei seinen wenigen Einsätzen auch auf der rechten Abwehrseite aus und machte seine Sache ordentlich. Ob Wagner nach dem schwachen Debüt allerdings direkt wieder auf ihn setzt, ist fraglich.

Juan Miranda oder Bastian Oczipka: Die beiden Linksverteidiger sind eine sehr wahrscheinliche Alternative, die David Wagner auch explizit auf der Pressekonferenz am Freitag ansprach. Dabei wäre es am wahrscheinlichsten, dass einer der beiden auf die rechte Position ausweicht und der andere weiterhin links spielt. Der Spanier Miranda hat bei seinen bisherigen Einsätzen durchaus überzeugen können, Bastian Oczipka ist der angestammte Außenverteidiger und hat noch kein Spiel der aktuellen Saison verpasst. Es könnte sein, dass Wagner die beiden Linksverteidiger das erste Mal gleichzeitig und von Anfang an aufstellt.

Timo Becker: Auch über den 22-Jährigen aus Schalkes U23 sprach Wagner. Becker ist eigentlich Innenverteidiger, wurde sowohl in der Regionalliga als auch bei seinen zwei Kurzeinsätzen in der Bundesliga nur auf dieser Position eingesetzt und hat damit zumindest in Pflichtspielen im Gegensatz zu den anderen Spielern noch gar keine Erfahrung als Rechtsverteidiger. Unwahrscheinlich, dass Wagner dieses Risiko morgen eingeht.

Gegen Paderborn mit Dreierkette: Die letzte Option wäre eine Dreierkette, welche dann wohl Ozan Kabak, Matija Nastasic und Jean-Clair Todibo bilden würden. Diese Variante wird in der Öffentlich besonders häufig diskutiert. Das Ganze hat allerdings einige Haken: David Wagner kündigte bereits auf seiner Antrittspressekonferenz an, dass er ein Verfechter der Viererkette sei, weshalb er dieses System auch in keinem der vorangegangenen Spiele von Beginn an praktizierte. Dazu wäre erneut der Wackelkandidat aus dem Pokalspiel, Jean-Clair Todibo, dabei. Auszuschließen ist eine Aufstellung mit drei Innenverteidigern nicht, es gibt allerdings weniger risikoreiche Möglichkeiten.