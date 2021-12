Schalkes Ranftl gibt zu: "Hätte es mir leichter vorgestellt"

Gelsenkirchen. Beim 5:2 gegen den SV Sandhausen durfte Reinhold Ranftl mal wieder für Schalke 04 spielen. Er hatte sich eigentlich einen Stammplatz erhofft.

Es hätte für Reinhold Ranftl viele Gründe gegeben, am Dienstagnachmittag nach dem Training missmutig zu schauen: Es regnete in Strömen, ausgerechnet vor den wichtigen Spielen im Dezember hat das Team des FC Schalke 04 Personalprobleme. Und sein Zweikampf um den Stammplatz auf der rechten Seite mit Mehmet Can Aydin zehrt an den Nerven. Doch Ranftl, 29 Jahre alt, vor der Saison als Stammspieler aus der österreichischen Bundesliga vom LASK Linz gekommen, gab gut gelaunt in einer Medienrunde Auskunft.