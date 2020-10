Das Schlusswort von Schalkes Verteidiger Bastian Oczipka im Sky-Interview hörte sich an wie das Pfeifen im dunklen Wald. Ob er noch optimistisch sei, wurde der Routinier gefragt - und der antwortete: “Absolut!” Doch woher der FC Schalke 04 noch den Optimismus nimmt, ist nach 21 Bundesligaspielen in Folge ohne Sieg langsam schleierhaft.

Vor allem das Spiel nach vorne war bei Schalke auch bei der 0:3-Niederlage im Derby einfach nicht bundesligatauglich. Das war auch für Oczipka das größte Problem: “Wir haben viel zu viele Bälle hergegeben. Auf Dauer ist das einfach zu wenig, wenn Dortmund immer wieder anrennt”, analysierte Schalkes linker Verteidiger. Oczipka versicherte: “Wir wollten die Dortmunder mehr unter Druck setzen.” Doch das gelang in keiner Phase - Schalke hatte erschreckend wenig Ballaktionen im Spiel nach vorne. Zum ersten Mal überhaupt blieb Schalke übrigens in drei Derbys in Folge gegen den BVB ohne eigenes Tor - auch bezeichnend.

Harit, Matondo und Bentaleb enttäuschen bei Schalke

Für Trainer Manuel Baum eine Frage des Selbstvertrauens. Auch er konstatierte nach der zweiten Niederlage im dritten Spiel unter seiner Regie: “Das ganze Thema mit Ball war einfach viel zu wenig. Wir konnten gar nicht so schnell schauen, bevor der Ball wieder weg war.” Besonders Amine Harit versagte da eklatant, aber auch Nabil Bentaleb war kaum besser. Und dass Rabbi Matondo keine Bälle behaupten kann, weiß man, seit er auf Schalke spielt.

Oczipka sah aber trotzdem Ansatzpunkte, dass etwas im Schalker Spiel besser geworden ist: “Was wir phasenweise ganz gut gemacht haben, war das Pressing.” In der ersten Halbzeit gab es die eine oder andere Aktion, die angedeutet hat, was Schalke eigentlich vorhatte. Aber der Gegner wurde eben nur angelaufen - wirklich Bälle erobern und dann gefährlich nach vorne Spielen, konnte Schalke nicht. Einen Konter gab es über Matondo, doch der Waliser bediente den auf der linken Seite mitgelaufenen Oczipka viel zu unpräzise, so dass der Weg zum Tor schon wieder verstellt war. Oczipka schonungslos: “Das Spiel mit dem Ball war ganz schlecht, da müssen wir uns steigern.”

BVB-Profi Hummels lobt Schalke

Wenigstens war der Kampfgeist der Mannschaft okay und in der ersten Halbzeit konnte Schalke den Dortmunder Druck auch vom eigenen Tor weitgehend fernhalten. Auch Dortmunds Mats Hummels sagte: “Schalke hat das defensiv gut gemacht.”

Drei heftige Auswärts-Klatschen hat sich Schalke in dieser Saison bisher abgeholt - wenn auch gegen die drei stärksten Teams der Bundesliga: 0:8 in München, 0:4 in Leipzig, jetzt 0:3 in Dortmund. Dass Schalke da nicht viele Punkte holt, war zu erwarten, aber die Unterlegenheit der Schalker in diesen drei Spielen war alarmierend. Die nächsten Spiele sind jetzt gegen Stuttgart und Mainz - da muss Schalke schleunigst Punkte holen. Baum setzt auf ein Erfolgserlebnis und sagt: “Im Fußball kann sich das Wetter so schnell drehen, das glaubt man gar nicht.” (MH)