Schalkes neues Auswärtstrikot: So reagieren die Fans

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 hat sein neues Auswärtstrikot vorgestellt. Die Reaktionen sind gemischt. Zudem erinnert es an das Dress eines russischen Klubs.

Das erste Zweitligaspiel beendete der FC Schalke 04 mit einer 1:3-Niederlage gegen den Hamburger SV. Am Sonntag ab 13.30 Uhr sollen nun erste Punkte her, Schalke bestreitet seine erste Auswärtspartie bei Holstein Kiel. Im Norden der Republik werden die Königsblauen in einem neuen Auswärtstrikot auflaufen – und das hat seit der Präsentation in den Soziale Netzwerken für viel Kritik gesorgt.

Das Trikot mit V-Ausschnitt ist primär in klassischem Weiß gehalten,. Auf den Schultern finden sich zwei kontrastierende Streifen in hellblau. Hinzu kommen das Vereinsemblem, das Logo von Ausrüster Umbro und der Slogan "Wir lieben dich“ in Versalien im Nacken. Alles in dem hellen Blauton der Streifen gehalten. Auffällig: Das Trikot ähnelt sehr stark dem von Zenit St. Petersburg. Was wohl kein Zufall ist, haben beide Klubs in Gazprom doch den Hauptsponsor und kooperieren jüngst auch enger miteinander.

Reaktionen der Schalke-Fans sind gespalten

Die Reaktionen der Schalke-Fans in den Sozialen Medien sind durchaus gemischt. „Sieht irgendwie aus wie ein Trainingstrikot oder ein Shirt das die Trainer und der Stuff anhaben“, schreibt ein User. Ein anderer meint: „Unsere Farben sind Königsblau-Weiß. Diese ständige Abstufung in ein anderes Blau nervt.“ Ob Schalke nun auch eine Tennisabteilung habe, wird gefragt. Besonders heraus stach dieser Kommentar: „Scheiß mal auf die Trikots könnt ihr bitte mal wieder ein Spiel gewinnen?“

Eigentlich überwiegen aber die positiven Kommentare: „Sieht ja mal richtig gut aus“, „sehr schick“, „nice“ oder „verliebt“. Am Ende fast es ein User treffend zusammen: „Finde es nicht schlecht! Jedem kann man es ja eh nicht recht machen.“ Im Schalke-Fanshop kostet das Trikot 84,95 Euro. Kommt eine Beflockung mit dem Namen plus Nummer seines Wunschspielers auf dem Rücken dazu, werden 12,95 Euro zusätzlich fällig. Wer einen individuellen Namen wählt, zahlt 15,50 Euro auf den Trikotpreis. (fs)

