Schalkes Matthew Hoppe erhält Auszeichnung: Bester im Januar

Gelsenkirchen. Schalkes Matthew Hoppe ist eine der Entdeckungen der vergangenen Wochen. Das ist nun sogar amtlich: Er wurde als Rookie des Monats ausgezeichnet.

Das könnte Selbstvertrauen geben: Vor dem Anstoß bei Union Berlin (Samstag, 18.30 Uhr) konnte sich Matthew Hoppe über eine besondere sich freuen: Der Stürmer des FC Schalke 04 wurde im Januar zum besten Neuling der Bundesliga erklärt, nach einer von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) ausgerichteten Online-Abstimmung erhielt er den Bundesliga Rookie Award. Der 19-Jährige setzte sich gegen Ritsu Doan von Arminia Bielefeld und Ermedin Demirovic vom SC Freiburg durch.

Der größte Lichtblick beim FC Schalke 04 und die Hoffnung auf den Klassenerhalt bei den Königsblauen trug im Januar vor allem einen Namen: Matthew Hoppe. Der US-Amerikaner hatte mit einem Dreierpack beim 4:0 gegen die TSG Hoffenheim nahezu im Alleingang für den erlösenden Erfolg nach fast einem Jahr gesorgt. Ein historischer Moment: Der Mittelstürmer avancierte damit nicht nur zum ersten US-Dreierpacker der Bundesliga-Geschichte, sondern auch zum jüngsten Schalker, der jemals drei Tore in einer Partie erzielt hatte. "Er ist noch lange nicht mit seinen Möglichkeiten am Ende. Gegen Hoffenheim hat er bewiesen, welches Potential er besitzt. Das war eine Kostprobe", lobt ihn sein Trainer Christian Gross.

Mit Schalke auch in die 2. Liga

Damit war im Januar noch nicht Schluss, traf Hoppe doch auch in den folgenden beiden Spielen in Frankfurt (16. Spieltag) und gegen Köln (17. Spieltag) jeweils einmal. Fünf Treffer im zurückliegenden Monat, übrigens überhaupt die ersten des Schalker Shooting-Stars in der Bundesliga. Nur Weltfußballer Robert Lewandowski (FC Bayern) und Andre Silva (Eintracht Frankfurt), die beide jeweils sieben Tore erzielen konnten, waren im Januar erfolgreicher.

So war es angesichts der starken Leistungen des jungen Schalkers auch wenig verwunderlich, dass sich Schalke beeilte, den Vertrag mit dem 19-Jährigen möglichst schnell zu verlängern. Hoppe unterschrieb einen Profivertrag bis 2023, er bleibt den S04-Fans also noch länger erhalten und scheut auch den eventuell bald folgenden Aufritt in der 2. Liga nicht. "Die letzten Wochen waren wie ein Traum. Ich bin allen Verantwortlichen bei Schalke 04 extrem dankbar, dass sie mir diese Chance gegeben haben", sagte Hoppe anlässlich der Verkündung.

"Er hat seine Chance genutzt und gezeigt, dass er das Potenzial hat, sich dauerhaft in der Bundesliga zu etablieren", sieht Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider riesige Entwicklungsmöglichkeiten beim 1,91 Meter großen Sturmhünen, der 2019 aus seiner Heimat in die Schalker Nachwuchsabteilung wechselte und in der „Knappenschmiede“ unter Trainerikone Norbert Elgert den Feinschliff erhielt. (fs)