Schalkes knifflige Entscheidungen vor dem Aufstiegs-Knaller

Gelsenkirchen. Schalke 04 trifft am Samstagabend auf den FC St. Pauli. Trainer Mike Büskens steht vor einigen kniffligen Personal-Entscheidungen. Die Analyse.

Gesprächsthemen gibt es viele beim Zweitligisten FC Schalke 04 vor dem Zweitliga-Endspurt. Beispiele: Wie spielt Darmstadt an diesem Freitag in Düsseldorf, wie sieht der Kader des Gegners FC St. Pauli am Samstag aus (20.30 Uhr/Sport 1 und Sky), gibt es möglicherweise einen Plan für eine Aufstiegsfeier - und vor allem die Hauptfrage aller Schalker: Und? Schon nervös? Die Antwort aller ist natürlich: Ja. Über die aktuelle personelle Situation wird hingegen nur wenig geredet.