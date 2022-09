Schalkes Keke Topp und Deutschlands U 19 jubeln schon wieder

Schalkes Keke Topp und die deutsche U-19-Nationalmannschaft haben auch ihr drittes Spiel in der ersten Runde der EM-Qualifikation gewonnen. Sie besiegten die Slowakei mit 1:0.

Drittes Spiel, dritter Sieg: Keke Topp, der Stürmer des A-Junioren-Bundesligisten FC Schalke 04, und die deutschenU-19-Fußballer haben ihre letzte Partie der ersten EM-Qualifikationsrunde mit 1:0 (0:0) gegen die Slowakei gewonnen. Kapitän Umut Tohumcu von der TSG 1899 Hoffenheim erzielte am Dienstag im Braunschweiger Konrad-Koch-Stadion in der 59. Minute das Tor des Tages, als er einen Foulelfmeter verwandelte.

Als Gruppensieger werden die Deutschen bei der Auslosung für die Eliterunde, in der die Teilnehmer für die EM-Endrunde im März auf Malta ausgespielt werden, am 8. Dezember in Topf eins gesetzt sein.

Schalkes Stürmer Keke Topp steht bis zur 89. Minute auf dem Rasen

Der 18-jährige Keke Topp, der sich zuvor sowohl beim 5:0 gegen Armenien als auch beim 5:1 gegen Belarus jeweils zweimal in die deutsche Torschützenliste eingetragen hatte, blieb diesmal ohne Treffer. Aber wie schon gegen Belarus hatte Trainer Guido Streichsbier den Schalker für seine Startelf nominiert.

Keke Topp stand bis zur 89. Minute vor 996 Zuschauerinnen und Zuschauern auf dem Rasen, ehe er seinen Platz für Stefano Marino vom Karlsruher SC räumen musste. Bis dahin hatte die DFB-Auswahl tollen Offensivfußball präsentiert, es allerdings versäumt, aus ihrer Dominanz und ihren zahlreichen Chancen mehr Kapital zu schlagen. Insgesamt 18 zu fünf Torschüsse und ein Eckenverhältnis von 7:0 ließen keine Zweifel am verdienten deutschen Sieg.

Bundesliga: Schalkes A-Junioren gastieren am Sonntag beim SC Preußen Münster

Für Keke Topp und dessen Schalker U-19-Teamkollegen geht es in der A-Junioren-Bundesliga am kommenden Sonntag (2. Oktober) mit der Partie beim SC Preußen Münster weiter.

Anstoß der Partie wird um 11 Uhr im Stadion an der Hammer Straße (Am Berg Fidel 51) sein, wenn der punktlose Tabellenletzte auf den Tabellenneunten aus Gelsenkirchen trifft, der ein Spiel weniger absolviert hat. (AHa/dfb.de)

