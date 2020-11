Mainz. Beim 2:2 in Mainz bleibt Schalke auch im 23. Spiel ohne Sieg. Im Team gibt es Licht und Schatten. Zwei Spieler verdienen sich gute Noten.

Frederik Rönnow: Verhinderte mit einem starken Fußreflex das 3:1 in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Ebenfalls bemerkenswert war die Vereitelung der Mainzer Chance durch Burkardt (56.). Bei den Elfertreffern ohne Abwehrchance. Note: 2

Kilian Ludewig: Sehr engagiert, brachte sich oft in der Schalker Offensive ein, baute aber im zweiten Durchgang ab. Note: 3,5

Ozan Kabak: War bei einer Torchance im ersten Durchgang zu überrascht und traf den Ball nicht richtig. In der Situation gegen Mateta, die zum zweiten Strafstoß führte, muss er cleverer agieren. Sein Treffer zum 2:2 wurde wegen Handspiels zurückgepfiffen. Note: 4

Salif Sané: Umsichtige Partie, starke Zweikampfquote des Senegalesen. Probierte auch nach vorne etwas, gab zwei Vorlagen zu Chancen und feuerte einmal selbst ab. Note: 2,5

Matija Nastasic: Sein Zweikampf gegen Jonathan Burkardt führte zur frühen Elfer-Entscheidung (5.) zugunsten der Mainzer. Gewährte Mateta bei dessen Chance zu viel Raum (29.). Viele Ballkontakte, aber in den Schlüsselszenen muss man von einem international erfahrenen Verteidiger mehr verlangen. Note: 4

Bastian Oczipka: Fädelte über links immer wieder Vorstöße ein und hatte Pech, dass er in aussichtsreicher Position in höchster Not geblockt wurde (17.). Note: 3

Omar Mascarell: Überragendes Laufpensum, übernahm das Kommando im Mittelfeld und hatte gute Ideen in der Spieleröffnung. Hatte aber Glück, dass ein Fehlpass zu Beginn der zweiten Hälfte ohne Folgen blieb. Note: 3

Amine Harit: Leistete sich zu Beginn einige ärgerliche Ballverluste, wirkte danach griffiger und zielstrebiger. Note: 3,5

Alessandro Schöpf: In der zweikampfintensiven Partie ließ er sich vor der Pause zu oft abfrühstücken. Hielt im zweiten Durchgang energischer dagegen. In der Offensive ohne nennenswerte Akzente. Note: 4

Mark Uth: Licht und Schatten. Trat in einer Szene über den Ball (21.). Wie er den Freistoß zum 1:1 über die Mauer streichelte, war dagegen Extraklasse. Note: 3

Gonçalo Paciência: Holte den Freistoß zum Schalker 1:1 heraus. In der Offensive mit vielen brauchbaren Zuspielen, die fast zu 100 Prozent seine Mitspieler erreichten, zudem immer wieder in intensive Duelle verstrickt. Hätte kurz vor Schluss einen Strafstoß bekommen müssen. Note: 3

Can Bozdogan: Kam nach 63 Minuten für Alessandro Schöpf und leitete den Ausgleich mit ein. Note: 3

Benito Raman: Wurde nach 71 Minuten für Amine Harit eingewechselt und gleich in seiner ersten Strafraum-Situation eiskalt abgegrätscht. Danach setzte der schnelle Belgier aber einige Nadelstiche. Note: 3

Steven Skrzybski: War nach seiner Einwechslung sofort auf Temperatur und leitete mit einer scharfen Hereingabe das 2:2 für Schalke ein. Note: 3